Roberts: ‘Zonde dat we Russell niet opnieuw in de Mercedes kunnen zien’

Hoewel Williams-teambaas Simon Roberts blij is dat George Russell in Abu Dhabi opnieuw voor zijn team rijdt, zegt hij de het ‘zonde’ is dat we Russell niet opnieuw in de Mercedes aan het werk zullen zien. Russell maakte indruk in de W11, maar rijdt dit weekend ‘gewoon’ weer in de Williams FW43. “We zijn blij dat hij zo’n kans heeft gekregen.”

George Russell mocht tijdens het tweede raceweekend in Bahrein instappen als vervanger van Lewis Hamilton, die in aanloop naar de GP positief testte op het coronavirus. Russell maakte indruk in de Mercedes, maar omdat Hamilton ondertussen genezen is van het virus, rijdt Russell in Abu Dhabi opnieuw voor Williams. “Het voelt alsof hij een weekendje naar huis komt, wat erg leuk is”, vertelt Williams-teambaas Simon Roberts aan RaceFans.

Roberts noemt Russells prestatie voor Mercedes ‘indrukwekkend’, maar is blij dat de Brit weer voor het team uit Silverstone rijdt dit weekend. “Ik weet zeker dat hij van binnen een beetje teleurgesteld is, maar we hebben hem een warm onthaal gegeven,” zei Roberts. “We zijn echt heel blij hem terug te hebben.”

De Williams-teambaas is opgetogen dat Russell zijn potentieel heeft kunnen tonen in de Mercedes. “Wij weten al geruime tijd hoe getalenteerd hij is. Afgelopen weekend kreeg hij de kans om dat op het grote podium te laten zien en we zijn erg blij dat hij die kans kreeg.”

Ook Jack Aitken, die Russell verving bij Williams, reed degelijk tijdens zijn eerste F1-weekend. Daarom vindt Roberts het ergens ook wel jammer dat de situatie nu weer is zoals voorheen. “In zekere zin is het jammer dat we Jack dit weekend niet meer aan het werk kunnen zien, net zoals het zonde is dat we George dit weekend niet meer in de Mercedes kunnen zien, want denk ik dat dat een heuse opgave is”, aldus Roberts.

