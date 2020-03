Robin Frijns: ‘Ik denk dat Alfa Romeo een pijnlijk seizoen tegemoet gaat’

Op zondag 15 maart wordt in Melbourne het doek voor de eerste voorstelling van 2020 opengetrokken. In de rubriek Glazen Bol vraagt FORMULE 1 coureurs en connaisseurs naar hun verwachtingen voor het nieuwe seizoen. Vijf vragen, vijf antwoorden. Vandaag: Robin Frijns, voormalig reservecoureur in de F1, tegenwoordig namens Audi als fabriekscoureur actief in de DTM en Formule E.



Robin, fijn dat je even tijd hebt om in de toekomst te kijken. Wie gaat de Grand Prix van Australië winnen?

“Mercedes. Waarom? Omdat ik voldoende mensen heb gesproken die bij de testen in Barcelona waren, en die zeiden allemaal hoe sterk Mercedes is. Mercedes heeft het dit jaar gewoon weer heel goed voor mekaar. Met het DAS-systeem gaan ze op circuits zoals Monza zeker een voordeel hebben, voornamelijk in het beheren van de bandentemperatuur.”

Wordt dit Max Verstappens jaar?

“Ik denk wel dat Red Bull aan het begin van het seizoen korter bij Mercedes zal zitten dan vorig jaar. Honda heeft vorig jaar bewezen een sterke motor te hebben, dus motorisch zal er niet echt een probleem zijn. Maar om te zeggen ‘Max wordt kampioen’? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat Red Bull sterk genoeg is om Mercedes te kunnen verslaan. Red Bull staat wel voor Ferrari, die hebben het niet voor mekaar, die zitten er niet bij.”

Hoe ziet de top drie er na de seizoensfinale in Abu Dhabi uit?

“Hamilton, Bottas, Max. De Mercedessen gaan gewoon opnieuw weer een en twee zijn. Daarachter komt Red Bull.”

Wie of wat wordt de verrassing van 2020?

“Racing Point. De auto is gewoon een kopie eigenlijk, dat is de Mercedes van vorig jaar. Ik denk dat Mercedes zelf een stap heeft gezet van zes à zeven tienden ten opzichte van vorig jaar. Iedereen heeft natuurlijk een stap gezet, maar als je ziet dat Mercedes, Red Bull en Ferrari vorig jaar een gat van een seconde naar het middenveld hadden… Racing Point gaat ter hoogte van Ferrari zitten, zij gaan met Ferrari vechten voor plaatsen 5 en 6.”

En de teleurstelling?

“Wie wordt de teleurstelling? (denkt na) Er staat heel veel druk op Renault, die moeten presteren. Die zouden, op papier, met Ferrari moeten kunnen vechten, maar ik denk niet dat ze dat kunnen. Ik denk dat ze achter Racing Point gaan zitten, samen met McLaren ongeveer. Alfa Romeo zou ook wel eens een teleurstelling kunnen worden. Als je kijkt naar Alfa, twee jaar geleden hadden zij een heel sterke auto: Leclerc reed toen P6, met Kimi reden ze begin vorig jaar nog rond P9, P10. Naarmate het seizoen vorderde, zakten ze verder weg. Ik denk dat ze een probleem hebben, want als je naar de auto kijkt zie je geen doorontwikkeling. Ik denk dat Alfa Romeo is blijven stilstaan en een pijnlijk seizoen tegemoet gaat.”

