Romain Grosjean zal unieke helm voor het eerst gebruiken tijdens IndyCar-test

Romain Grosjean zal de helm die zijn kinderen ontwierpen voor zijn laatste F1-race, gebruiken tijdens zijn eerste IndyCar-test. Door zijn crash tijdens de GP van Bahrein kreeg de Fransman uiteindelijk geen kans meer om de unieke helm te dragen tijdens een Grand Prix, en dus gebruikt hij de eerstvolgende mogelijkheid wanneer hij binnenkort test voor zijn IndyCar-team Dale Coyne Racing.



Tijdens de Grote Prijs van Abu Dhabi, twee weken na zijn gruwelijke crash op het Bahrain International Circuit, onthulde Romain Grosjean een unieke helm. De drie kinderen van de Fransman maakten het ontwerp van de helm die voormalige Haas-coureur zou gebruiken tijdens zijn laatste F1-race. Omdat Grosjean door zijn verwondingen niet kon deelnemen aan het slotnummer in Abu Dhabi, bleef de helm ongebruikt.

Nadat hij eerder deze week zijn IndyCar-plannen voor 2021 onthulde, vertelde Grosjean dat hij daar zo snel mogelijk verandering in ging brengen. “Ik ga zeker met die helm rijden tijdens de eerste test, en misschien zelfs tijdens de eerste race van het seizoen”, legde hij uit aan Autosport. “Ik moet alleen de sponsors updaten, het Haas-logo verbergen en de Dale Coyne Racing-logo’s erop zetten. Maar ja, ik ga dus met die helm racen. Dat betekent veel voor me.”

In een tweet zei Grosjean enkele maanden geleden het volgende over het unieke helmontwerp: “Dit is de mooiste helm die ik me ooit kon voorstellen. Hij is gemaakt door Sacha, Simon & Camille voor mijn laatste F1-race in Abu Dhabi. Ik zal proberen hem in de toekomst te gebruiken, want hij is veel te mooi om ongebruikt te laten!”

