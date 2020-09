Rondje buitenlandse media: ‘Drie races in één’ en ‘Albon stelt Red Bull gerust’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de Toscaanse GP staan de internationale media stil bij het gebrek aan concurrentie voor Lewis Hamilton, Alex Albons eerste podium en Mugello als Formule 1-circuit.



Een tweede race op rij in Italië en dus beginnen we net als vorige week onze ronde langs de internationale media in de Laars. La Gazzetta dello Sport heeft genoten van de GP van Toscane. “Het waren eigenlijk drie races in één, maar steeds met hetzelfde resultaat: Lewis Hamilton bovenaan”, schrijft de roze sportkrant.

Overwinning nummer 90 voor de Brit, en dus is La Gazzetta nu helemaal zeker. “Deze overwinning is ook meteen een voorschot op het wereldkampioenschap. Voor de tweede race op rij bleef de Red Bull van Max Verstappen namelijk puntloos door een motorprobleem en een aanrijding na de start. Door deze uitvalbeurt heeft Lewis de kloof aardig uitgebouwd. Ook al omdat niemand gelooft dat Valtteri Bottas, de nummer twee, een bedreiging kan vormen.”

Lees ook: Honda: ‘Motorprobleem Verstappen voor de start niet gerelateerd aan later issue’

Naar Frankrijk dan. Een week na de ‘Gasly-mania’ in de Franse kranten was er deze week minder of zelfs geen reden tot juichen in Frankrijk. “Een week na de euforie noteerden we twee uitvalbeurten en geen enkele coureur in de punten. Het is de trieste balans van dit weekend”, oordeelt L’Équipe over de Franse coureurs.

De Franse sportkrant heeft wel lof voor Alex Albon. “Eindelijk! Bekritiseerd, afgemaakt en ook in zijn positie bedreigd na meerdere wedstrijden waarin hij heeft geleden onder de vergelijking met Max Verstappen. Het stelt niet alleen zichzelf maar ook zeker zijn werkgever Red Bull gerust. Na de overwinning van Gasly op Monza waren geruchten over een terugkeer van de Fransman onvermijdelijk, maar Albon heeft zijn potentie deze zondag op Mugello laten zien”, schrijft de Franse sportkrant.

The Daily Mail heeft oog voor de recordjacht van Lewis Hamilton. “Rode vlaggen, crashes… Er was zoveel chaos in Mugello en toch navigeert Lewis Hamilton zich een weg naar overwinning nummer 90, eentje minder dan het record van Michael Schumacher waarvan velen dachten dat het nooit zou worden verbroken.”

(Tekst loopt verder onder de foto)

In Thailand is het Alex Albon die de aandacht krijgt na zijn eerste podiumfinish. “Alex Albon bedankte Red Bull voor hun vertrouwen in hem nadat hij zijn eerste Formule 1-podiumplaats had behaald tijdens de Toscaanse GP. De in Engeland geboren 24-jarige eindigde als derde achter de Mercedessen werd zo de eerste Thai op het podium sinds het kampioenschap in 1950 begon”, schrijft de Bangkok Post.

In Spanje velt Marca een oordeel over het circuit van Mugello, waar de Formule 1 voor het eerst racete. “Het Mugello Circuit bleek een hel te zijn voor deze bolides”, schrijft de Spaanse krant. “Vanwege de smalheid, de grindbakken vlak naast de baan en vanwege een grote fout van de safety car die bijna een catastrofe veroorzaakte”, geeft Marca als redenen. “Gelukkig raakte niemand ernstig gewond, een echt wonder”, besluit de Spaanse krant.

Lees ook: Wolff weerspreekt verkoop Mercedes F1 aan Ineos: ‘Niks van waar’