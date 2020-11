Rondje buitenlandse media: ‘Hamilton krijgt de zege cadeau’ en ‘op weg naar nummer 8’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de eerste Grand Prix op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari sinds 2006 staan de internationale media uitgebreid stil bij de overwinning van Lewis Hamilton en de zevende constructeurstitel op een rij voor Mercedes.

Zondag won Mercedes voor de 100ste keer in het V6-tijdperk. Ter vergelijking: Ferrari won sinds 2014 ‘slechts’ 17 races, Red Bull 16 en Alpha Tauri won één race. Volgens Marca is dit niet het einde van de Mercedes-dominantie. “Er verandert vrijwel niks aan de auto’s en dus is Mercedes volgend jaar weer de favoriet voor de titel”, schrijft het Spaanse medium.

Mercedes staat nu qua constructeurstitels op gelijke hoogte met het iconische Lotus en kan volgend jaar op gelijk hoogte komen met McLaren. “Er staan nu nog maar drie teams voor Mercedes: Ferrari (16), Williams (9) en McLaren (8). Net zoals vorig jaar werd Mercedes met nog vier races te gaan constructeurskampioen. In Turkije kan Hamilton kampioen worden. Een eerste of tweede plaats volstaat”, aldus Marca.

Volgens het Duitse Bild had Hamilton het niet tegenzitten. “Hij had weer ongelooflijk veel geluk. Hij kreeg de zege bijna cadeau. Toen Bottas en Verstappen naar binnen doken, reed Hamilton een paar snelle rondes en werd hij op het perfecte moment, tijdens een Virtual Safety Car, naar binnen geroepen. Hij verloor zo minder tijd, kwam als leider weer de baan op en zo was de race in de dertigste ronde al beslist”, schrijft Bild.

Ook is er in de internationale media aandacht voor het tweede podium van Daniel Ricciardo als Renault-coureur. “Uit de hoge hoed”, zo noemt L’Equipe het. “Hij was de grote winnaar aan het einde van de race, pakte zijn tweede podium van het seizoen en daardoor staat Renault nu derde in het constructeurskampioenschap.” Marca kijkt alvast vooruit naar 2021. “Alonso heeft een goede auto volgend jaar”, stelt de Spaanse krant.

Het Zwitserse Blick heeft aandacht voor de sterke race van Alfa Romeo. Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi eindigden in de punten. “Het is een Hallelujah-momentje voor het team. De achtste plaats in het constructeurskampioenschap is nu bijna zeker”, schrijft Blick.

