FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na het zenuwslopende duel tussen Max Verstappen is er weinig aandacht voor de andere coureurs, behalve natuurlijk in Italië.

De wereld is ondersteboven van de spannende inhaalrace van Max Verstappen afgelopen zondag. “Verstappen wint in Extremis van Lewis Hamilton”, schrijft het Franse l’Équipe. The Sun noemt de Grand Prix van Frankrijk een echte ‘thriller’. De Daily Mail heeft ook zitten nagelbijten. “Het was een ‘op het puntje van je stoel, houd je adem in’-race op Circuit Paul Ricard.”

In het Spaanse Marca wordt de race nuchter samengevat: “Verstappen kwam goed weg, maar maakte toen een beginnersfout bij het aansnijden van de kerb in bocht 1 en schonk Hamilton de leiding. Aan het einde van wederom een spannende race maakte hij het weer goed.” De dramatiek was een stuk meer te lezen in de Engelse media, die duidelijk niet waren blijven hangen voor de volksliederen tijdens de podiumceremonie. “Uiteindelijk kwam het allemaal neer op strategie en het waren het Red Bull en hun Belgische coureur die feestvierden”, schrijft The Sun.

(Photo by Jerry Andre / LAT Images)

Gazzetta dello Sport geeft Verstappen een 9 voor zijn optreden in Frankrijk. De fout in de eerste bocht was zijn enige minpunt. Red Bull krijgt een 10 voor het uitkienen van een briljante strategie. “Hamilton vecht als een leeuw, maar kan niets doen tegen Verstappen”, aldus de Italiaanse krant. In Duitsland is men vooral verbaasd over de nederlaag van Mercedes. “Wat is er mis met Hamilton”, vraagt Bild zich af. “Voor het eerst sinds het najaar van 2019 wint Hamilton drie races op rij niet. Een ‘crisis’ die ook laat zien hoe dominant de zevenvoudig kampioen de afgelopen jaren is geweest.”

In Engeland is men ervan overtuigd dat de problemen niet bij Hamilton liggen. “Voor het eerst sinds 2014 wordt Mercedes zo erg onder druk gezet dat ze fouten gaan maken”, beweert de Daily Mail. “Hamilton zou hebben gezegevierd als Mercedes niet had liggen slapen bij Red Bulls tweestopstrategie voor Verstappen.” De krant noemt het niet meer dan terecht dat Mercedes na afloop van de race excuses maakte aan de kant van Hamilton. “Lewis Hamilton reed briljant. De Brit was zelfs zo goed dat hij bijna de pitmuur redde uit het diepe gat dat ze voor zichzelf hadden gegraven.”

(Photo by Drew Gibson / LAT Images)

Ferrari stort in

Uiteraard is de Italiaanse pers niet mild in hun oordeel over Ferrari. “Ferrari stort in in Frankrijk”, kopt Tuttosport. “Een weekend om te vergeten en dat Ferrari weer met beide benen op de grond zet.” Gazzetta dello Sport noemt het optreden van Ferrari ‘de slechtste prestatie van het seizoen’. “De Ferrari vreet banden” schrijft het sporttabloid, dat het team een 3 geeft. Ferrari moet terug naar de tekentafel, maar er is weinig vertrouwen dat de renstal uit Maranello de problemen voor de zomerstop verholpen heeft.

Aandacht voor de rest van de race is er nauwelijks. Sergio Pérez oogst wel lovende worden van Marca voor zijn sterke optreden als tweede man. “Pérez glipt voorbij Bottas en versterkt Red Bulls leiding in het kampioenschap”, leest men in Spanje. In Frankrijk was men natuurlijk benieuwd naar wat Esteban Ocon zou kunnen laten zien, maar “aan de Franse kant was het opnieuw Pierre Gasly die de beste prestatie liet zien”, schrijft l’Équipe. Korte aandacht is er in Duitsland ook voor Mick Schumacher, die zijn relatie met teamgenoot Nikita Mazepin in Frankrijk verder ziet verslechteren.