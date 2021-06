Bij elke Grand Prix deelt FORMULE 1 cijfers uit aan de coureurs en in de categorieën Top & Flop belichten we de positieve en negatieve uitschieters van het raceweekend. Max Verstappen maakte het in Frankrijk ongekend spannend, maar was niet perfect. Ferrari staat voor een grote opgave om zich weer te herpakken na een schamele vertoning.

TOP

Max Verstappen – 9: Start: 1e Finish: 1e

Verstappen had een klein momentje van overstuur in de eerste bocht en worstelde aan het begin van de race met de wind in Frankrijk. Kleine slordigheden die hem een perfecte 10 kosten. Door een bijzonder snelle outlap van Verstappen, slaagde de undercut op Hamilton. Als leider in de wedstrijd werd hij op de hielen gezeten door de twee auto’s van Mercedes, maar Verstappen hield stand. De Nederlander liet groot vertrouwen in zijn team zien toen hij naar binnen kwam voor zijn tweede stop. Op een gebruikte set mediums ging hij op jacht en maakte hij de laatste tien ronden van de race bloedstollend spannend. Een van zijn hardst bevochten overwinningen en voor het eerst pakt hij in hetzelfde weekend de winst, pole en snelste raceronde. En dat op een circuit dat Mercedes als een zekerheidje beschouwde.

Mercedes. © Graphic News

Lewis Hamilton – 8: Start: 2e Finish: 2e

Hamilton was foutloos op het circuit van Paul Ricard. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg na een vroeg foutje van Verstappen de leiding in handen en deed er alles aan om die vast te houden. Na zijn pitstop kwam hij net achter de Nederlander weer de baan op, maar zette hem direct onder druk. In vrije lucht leek Hamilton op de harde band de snelste auto op de baan. De strategische zet van Red Bull kost hem uiteindelijk de overwinning. Daar kon Hamilton niets aan doen, weet ook zijn team. Die heeft alles eruit gehaald wat er in zat.

Lance Stroll – 8: Start: 19e Finish: 10e

De jonge Canadees was ongelukkig tijdens de kwalificatie. Zijn eerste geklokte ronde werd hem ontnomen, omdat hij buiten de lijntjes had gekleurd. Door de crash van Mick Schumacher in Q1, kon hij zijn tweede snelle ronde niet afmaken. Stroll begon daarom helemaal achteraan, de eveneens onfortuinlijke rookie Yuki Tsunoda startte uit de pits. Mede door een goede strategie, die hem lang door zag rijden op de harde band, lukte het Stroll uiteindelijk om toch nog een punt te pakken tijdens de race in Frankrijk. Wie weet wordt dat punt dit seizoen nog heel belangrijk voor Aston Martin.

FLOP

Esteban Ocon – 5: Start: 11e Finish: 14e

Een Frans team met een Franse motor en een Franse coureur tijdens de Grand Prix van Frankrijk, voor Alpine waren de verwachtingen hooggespannen. Helaas stelt Ocon teleur. Vanaf de elfde startplek heeft hij het voordeel de eerste auto op de grid te zijn met vrije bandenkeuze. Dat voordeel betaalt zich tijdens de race niet uit. Ocon valt drie plaatsen terug. Gelukkig kan zijn teamgenoot Fernando Alonso de eer van Alpine nog redden met een achtste plaats.

Ferrari. © Graphic News

Carlos Sainz – 4: Start: 5e Finish: 11e

Een slechte vertoning van Sainz, die zich op zaterdag nog knap als vijfde kwalificeert. Ferrari wist dat de race in Frankrijk een zware zou worden, maar dat beide coureurs buiten de punten eindigen moet een flinke klap zijn. Sainz houdt het net aan vol om de race met een één-stopper uit te rijden, anders zou hij nóg verder zijn teruggevallen.

Charles Leclerc – 3: Start: 7e Finish: 16e

Na twee achtereenvolgende polepositions, is de zevende plek in kwalificatie een mindere vertoning van de Monegask. Tijdens de race slijten zijn banden alsof ze van papier-maché zijn gemaakt. Naast Verstappen is hij de enige coureur die nog een tweede stop maakt in de race, maar met het omgekeerde effect. Leclerc valt ver terug en heeft de grip niet om zich terug naar voren te knokken. Uiteindelijk houdt hij alleen Kimi Räikkönen, Nicholas Latifi en de twee mannen van Haas achter zich. Een slechte vertoning van Ferrari, dat ook de derde plek in het constructeurskampioenschap verliest aan McLaren.

REST VAN HET VELD

Haas. © Graphic News

Nikita Mazepin – 4: Start: 18e Finish: 20e

Mick Schumacher – 4: Start: 15e Finish: 19e

Williams. © Graphic News

Nicholas Latifi – 5: Start: 16e Finish: 18e

George Russell – 7: Start: 14e Finish: 12e

Alfa Romeo. © Graphic News

Antonio Giovinazzi – 5: Start: 13e Finish: 15e

Kimi Räikkönen – 5: Start: 17e Finish: 17e

Aston Martin. © Graphic News

Sebastian Vettel – 7: Start: 12e Finish: 9e

Alpine. © Graphic News

Fernando Alonso – 7: Start: 9e Finish: 8e

AlphaTauri. © Graphic News

Yuki Tsunoda – 6: Start: 20e Finish: 13e

Pierre Gasly – 6: Start: 6e Finish: 7e

McLaren. © Graphic News

Lando Norris – 8: Start: 8e Finish: 5e

Daniel Ricciardo – 8: Start: 10e Finish: 6e

Valtteri Bottas – 6: Start: 3e Finish: 4e

Red Bull. © Graphic News

Sergio Pérez – 8: Start: 4e Finish: 3e