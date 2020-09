Rondje buitenlandse media: ‘Hulde aan Gasly’ en ‘Ferrari bestaat niet meer’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de knotsgekke GP van Italië staan de internationale media natuurlijk stil bij de eerste overwinning van Pierre Gasly, maar ook het zoveelste rampweekend voor Ferrari en het afscheid van de Williams-familie komen aan bod.

Na de Italiaanse GP richten we onze blik eerst op de Italiaanse media. La Gazzetta dello Sport is al wekenlang keihard voor Ferrari, en dat is na het desastreus weekend op Monza net zo. “De rode uitdagers bestaan helemaal niet meer”, schrijft La Gazzetta. “Voor Ferrari lijkt er geen einde te komen aan het wegzakken: zelfs Renault is ze nu voorbij, het Italiaanse merk staat slechts zesde in het constructeurskampioenschap.”

De Italiaanse F1-fans konden dankzij Pierre Gasly in zijn Alpha Tauri alsnog de overwinning van een Italiaans team vieren. “Hulde aan Gasly, voor de tactiek en ook voor het gebruikmaken van de gelegenheid. De kans ontstond maar hij heeft die vervolgens zelf met beide handen aangegrepen”, oordeelt de roze sportkrant. “Het was goed voor het eerste succes van een Franse coureur sinds Oliver Panis in Monaco 1996, ook al zo’n race vol chaos.”

Lees ook: Binotto na rampzalige thuisrace: ‘Pijnlijkste conclusie van een moeilijk weekend’

In België denkt Het Laatste Nieuws terug aan een jaar geleden, toen Pierre Gasly van Red Bull werd teruggezet naar Toro Rosso. “Een minder snelle wagen en een anonieme plek in het middenveld waren zijn deel. Alex Albon kwam in zijn plaats. Een vernedering voor de fiere Fransman was het.” Maar de Alpha Tauri-coureur vocht terug. “Gasly reageerde echter ultraprofessioneel op dat euvel. Hij reed z’n races op een degelijk niveau bij Alpha Tauri (de nieuwe naam van Toro Rosso dit seizoen), pakte zelfs punten en was veruit de betere van z’n teammaat Daniil Kvyat. Albon ontgoochelt ondertussen naast Verstappen”, aldus de Belgische krant.

Naar het thuisland van Gasly dan, want Frankrijk heeft voor het eerst sinds 1996 weer een racewinnaar. De overwinning van Gasly was er dan ook voorpaginanieuws. “La Magie Gasly”, kopt L’Équipe. “Panis heeft eindelijk een opvolger, we vreesden dat we dit nooit zouden kunnen schrijven. De Normandiër Gasly wordt zelf vooral beloond na vele wendingen in zijn nog jonge F1-carrière, waaronder die degradatie in de zomer van 2019 binnen Red Bull. Maar ja, wat kunnen we verder zeggen over zijn zege in Monza? Hij is de 109de winnaar in de Formule 1-historie en bovenal de dertiende Franse triomfator. Echt ongelooflijk, ongelooflijk”, aldus de Franse krant.

The Daily Mail in Groot-Brittannië schenkt dan weer aandacht aan het afscheid van de Williams-familie. “Door een gebrekkige gezondheid kon de 78-jarige baas (Frank Williams, red.) niet naar Monza afreizen, maar zijn plaatsvervanger en dochter zwaaide de auto’s voor de laatste keer de garage uit. Er waren tranen bij Williams, er werden cadeaus uitgedeeld, interviews afgenomen, en tussendoor een race gereden waarin Nicholas Latifi als 11de en George Russell als 14de eindigde”, schrijft de Britse krant alsof de race bijzaak was voor het team uit Grove.

Lees ook: 2000 man sterk maar niemand bij Mercedes spotte gesloten pits, Toto Wolff legt uit waarom