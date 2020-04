Rosberg: ‘De meest irritante tegenstander? Simpel: Max Verstappen’

Nico Rosberg hoeft er niet lang over na te denken: de meest irritante coureur waar hij in de Formule 1 heeft gereden, was zonder twijfel Max Verstappen. “Als hij in de buurt reed, nam de kans op een uitvalbeurt voor mij met de factor tien toe.”

In een vodcast van Sky Sports F1 wordt Rosberg, de wereldkampioen van 2016, gevraagd wie de meest irritante coureur is waar hij tegen heeft gereden. “Max Verstappen”, antwoordt de Duitser zonder nadenken. “Dat was een snel antwoord, hè?”, lacht hij hardop.

“Ik ben een groot fan van Max”, benadrukt Rosberg, “hij is een geweldige coureur en heel goed voor de Formule 1, echt. Maar mijn god, om hem om je heen te hebben in de races… Als hij in de buurt reed, nam de kans op een uitvalbeurt voor mij met de factor tien toe.”

‘Kwam Max telkens tegen’

In die zin bewaart Rosberg ook geen fijne herinneringen aan Verstappen. “Onderweg naar de titel in 2016 kwam ik hem de laatste vier races telkens tegen, en volgens mij haalde hij mij daarin drie keer in na een gevecht.”

In de laatste van die vier races, de finale in Abu Dhabi waarin de titel nog op het spel stond tussen Rosberg en Lewis Hamilton, was het echter Rosberg die Verstappen inhaalde. Met wat hangen en wurgen, maar uiteindelijk hielp die move Rosberg mede aan de titel.

Verstappen niet in Rosbergs top vijf

Verstappen staat overigens niet in Rosbergs top vijf van alle tijden. Die bestaat uit Michael Schumacher (“ik ga als eerste voor hem, ik heb nog naast hem gereden en hij was een geweldige all-rounder. De beste ooit”), Juan Manuel Fangio, Ayrton Senna, Lewis Hamilton en Alain Prost. En dan was Mika Häkkinen ook nog een jeugdheld voor hem.

Jenson Button, de wereldkampioen van 2009, slaagde er evenmin in zijn top vijf onder de zes coureurs te houden. De enige rijder op Buttons lijstje zonder wereldtitel? Max Verstappen. “Ik moet Max Verstappen toch noemen. Ik heb niet zo veel jaren tegen hem geracet, maar als je ziet wat hij in moeilijke omstandigheden kan, zoals in Brazilië 2016, dat is echt van een andere planeet.”

