Rosberg: ‘Geluk grotere factor in verkort seizoen, Verstappens kansen stijgen’

Een ingekort F1-seizoen zou voor een verrassende kampioen kunnen zorgen. Dat zegt Nico Rosberg. Met minder races op de kalender speelt geluk volgens de wereldkampioen van 2016 een grotere rol, en daar zouden vooral Red Bull en Max Verstappen bij gebaat kunnen zijn. “Ik heb altijd al gedacht dat Red Bull en Verstappen dit jaar echt op jacht zouden gaan en het Mercedes erg moeilijk zouden kunnen maken.”

Na het uitstellen van 7 races en het annuleren van de GP van Monaco hoopt de Formule 1 het seizoen 2020 te redden middels een verkorte kalender. Zo hoopt Liberty Media op 15 tot 18 races, te beginnen vanaf de zomer. Volgens Nico Rosberg kan zo’n verkort seizoen voor verrassingen zorgen.

“Als er minder races zijn vergroot dat de kansen op een verrassende kampioen, want geluk zal een grotere factor zijn”, vertelt Nico Rosberg aan Sky Sports. Sterker nog, Rosberg tipt Red Bull en Verstappen mogelijke kanshebbers. “Ik heb altijd al gedacht dat Red Bull en Verstappen dit jaar op jacht zouden gaan en het Mercedes erg moeilijk zouden kunnen maken. Met een ingekort seizoen zijn hun kansen zelfs nog groter”, stelt de Duitser.

Het zal door de coronacrisis hoe dan ook moeilijk zijn voor de Formule 1 om een seizoen op poten te zetten. “Alles is totaal verschillend. Je hebt plannen gemaakt voor het seizoen en plots moet je alles anders aanpakken. Hoe je omgaat met de motoren bijvoorbeld, totaal verschillend. Het is erg ingewikkeld en er is in ieder geval de unanieme steun van de teams nodig om zo’n grote veranderingen in te voeren. Maar het is zeker mogelijk”, klinkt het hoopvol.

