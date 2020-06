Rosberg: ‘Durf te wedden dat simracers in Oostenrijk een voordeel zullen hebben’

Nico Rosberg denkt dat de coureurs die tijdens de lockdown-periode veel tijd hebben doorgebracht met simracen een voordeel zullen hebben wanneer het Formule 1-seizoen volgende maand van start gaat. Volgens de wereldkampioen van 2016 is simracen beter dan niet racen. “Ik ben ervan overtuigd dat het een coureur een beetje helpt om zijn vaardigheden te onderhouden.”



Op vrijdag 3 juli mogen de coureurs voor het eerst sinds de wintertests weer echt aan de slag, twee dagen later volgt de eerste race van het seizoen. De coureurs zullen op dat moment vier maanden niet in een F1-auto gereden hebben, al hebben verschillenden van hen thuis veel tijd in de simulator doorgebracht. Volgens Nico Rosberg is dat simracen beter dan helemaal niet racen.

“Als ik nog zou racen, zou ik elke dag in de simulator zitten en daar uren doorbrengen”, vertelt Rosberg. “Ik ben ervan overtuigd dat het een coureur een beetje helpt om zijn vaardigheden te onderhouden.” Rosberg maakt de vergelijking met een tennisspeler. “Stel je voor dat Roger Federer vijf maanden niet op een tennisbaan zou trainen. De eerste dag dat hij zou terugkomen, zou hij nergens zijn.”

“Voor de vaardigheid van een F1-coureur geldt hetzelfde. Ik denk dat je in de simulator een kleine kans hebt om een deel van die vaardigheid te trainen en je niveau op peil te houden. Daarom zou ik het maximaliseren”, gaat Rosberg verder. Volgens de Duitser zullen de fervente simracers daarom in het voordeel zijn in Oostenrijk. “Het zal interessant zijn om te zien, omdat we sommige coureurs meer zien doen dan andere. Ik vraag me af of ze een voordeel zullen hebben als het racen weer op gang komt. Ik durf erop te wedden dat ze een voordeel zullen hebben.”

