Rosberg houdt vertrouwen in worstelende Vettel: ‘Hij kan hier bovenop komen’

Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016, ziet dat het Aston Martin-avontuur van zijn landgenoot Sebastian Vettel niet best is begonnen, maar twijfelt er niet aan dat de Duitser de neerwaartse spiraal kan doorbreken.

Die neerwaartse spiraal zette Vettel natuurlijk al tijdens zijn Ferrari-jaren in, waarbij veel experts naar de Grand Prix van Duitsland van 2018 wijzen als het punt waarop het mis ging. Vettel crashte toen vanuit leidende positie op een opdrogende baan uit de race, met de fouten die zich de jaren erna opstapelden.

Wie dacht dat Vettel de ban zou breken met zijn overstap van Ferrari naar Aston Martin, kwam echter bedrogen uit. Zijn eerste weekend in het British Racing Green werd een ramp, met een slechte kwalificatie en gridstraf voor het negeren van gele vlaggen, een botsing met Esteban Ocon in de race en uiteindelijk liefst vijf strafpunten erbij op zijn Formule 1-licentie.

“We hebben weer het soort fouten gezien die je eigenlijk niet verwacht van een viervoudig wereldkampioen”, is Rosberg aanvankelijk niet mild voor Vettel in zijn analyse voor het Duitse Sky Sports. Tegelijkertijd toont Rosberg geduld met Vettel: “Want hij zit bij een nieuw team, wat een beetje tijd vergt”, zegt hij over hoe Vettel zich nog niet op zijn gemak voelt in Aston Martins AMR21-bolide.

Volgens Rosberg is het echter ‘heel, heel belangrijk’ dat Vettel er snel in slaagt het tij te keren en de weg naar boven weer weet te vinden. Hij acht Vettel daar ook zeker toe in staat. “Sebastian is immers een groot talent en een viervoudig wereldkampioen, dus dat gaat hem zeker lukken”, houdt de gepensioneerde wereldkampioen van 2016 vertrouwen in zijn ex-collega.

