Nico Rosberg heeft naar eigen zeggen ‘honderd miljoen dollar op tafel laten liggen’ door eind 2016 op 31-jarige leeftijd als wereldkampioen met pensioen te gaan.

Dat vertelt de nog altijd pas 36-jarige Duitser aan Times Magazine. “Ik heb de honderd miljoen dollar die op tafel lag opgegeven”, zegt Rosberg, die moegestreden – maar wél met de titel op zak – met pensioen ging. De zoon van oud-coureur Keke Rosberg, de wereldkampioen van 1982, was in 2015 vader geworden en smachtte naar een ander leven met zijn jonge gezin. Rosberg wilde niet langer alles in zijn leven opzij zetten voor de Formule 1.

Met pensioen gaan, zegt hij, was ‘de beste beslissing voor mijn gezin’. Daarnaast, vervolgt Rosberg, waakte hij ervoor te lang door te gaan. “Ik wilde voorkomen dat ik een has-been zou worden.” Rosberg kondigde zijn Formule 1-afscheid slechts vijf dagen na het binnenhalen van zijn titel aan. Later verklaarde hij dat hij de knoop direct de maandag na het winnen van de titel in Abu Dhabi had doorgehakt.

Aan het geld heeft Rosberg toen hij zijn beslissing maakte ‘geen seconde gedacht’. Hoe hij tot de honderd miljoen dollar komt, is een beetje gissen. Rosberg stond toen hij met pensioen ging eigenlijk nog wel twee jaar onder contract bij Mercedes. Dit nadat hij medio 2016 een nieuwe deal had getekend. Dat contract was in totaal naar verluidt vijftig miljoen dollar waard. Met zijn 31 jaar had Rosberg ook daarna echter nog makkelijk een paar jaar door kunnen gaan.

Met een wereldtitel op zijn CV was Rosberg ook extra interessant voor sponsoren. Ondanks de honderd miljoen dollar die hij heeft laten liggen, hoeft niemand medelijden met Rosberg te hebben. Hij groeide op in Monaco en verdiende in zijn elf jaar in de Formule 1 tientallen miljoenen. Zo zou hij van 2014 tot en met 2016 zo’n 21 miljoen dollar per jaar bij Mercedes hebben verdiend. Momenteel verdient hij zijn geld als investeerder, Formule 1-analist en YouTuber.

