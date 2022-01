Oud-Formule 1-coureur Nico Rosberg is onder de indruk van Pierre Gasly. Hij noemt de prestaties van de Fransman in 2021 ‘uitstekend’ en vraagt zich af waarom hij niet overwogen werd voor het Red Bull-zitje naast Max Verstappen, al denkt hij wel een mogelijke reden te hebben.

Gasly wist in 2021 indruk te maken bij AlphaTauri nadat hij in 2020 al een zeer sterk seizoen kende. De Fransman scoorde in 2021 110 punten in 22 races en werd negende bij de coureurs. Een zege zoals in 2020 op Monza kwam er niet, maar Gasly stond in Azerbeidzjan wel op het podium en in de kwalificaties schitterde hij ook regelmatig.

Gasly heeft al vaker aangegeven terug te willen keren naar Red Bull met zijn resultaten als argument, maar voorlopig zit hij nog bij AlphaTauri omdat Sergio Pérez een contractverlenging kreeg van Red Bull. Dat leidt tot verbazing bij Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016. “Pierre is echt uitstekend, hij is zo goed dat je je afvraagt waarom hij niet is teruggegaan naar Red Bull”, zegt Rosberg, tegenwoordig actief als analist bij Sky Sports F1. Hoewel het hem dus verbaast dat Gasly niet kon rekenen op het Red Bull-zitje, herinnert Rosberg zich ook hoe het eerder met de Fransman ging bij Red Bull.

In 2019 kreeg Gasly de kans bij Red Bull na indrukwekkende prestaties bij Toro Rosso, zoals AlphaTauri destijds heette. Bij het topteam kon hij echter geen potten breken en na een tegenvallende eerste seizoenshelft werd hij alweer teruggeplaatst naar Toro Rosso. “Je weet nooit of hij dezelfde prestaties zal laten zien onder de druk van Red Bull”, geeft Rosberg aan. “Dat is de grote vraag en dat is de reden waarom hij niet terugging. Maar bij AlphaTauri doet hij het fantastisch”, besluit Rosberg.

