Rosberg over Hamilton: ‘Heb alleen maar respect voor zijn prestaties’

Nico Rosberg en Lewis Hamilton vochten in het verleden tegen elkaar voor wereldtitels, overwinningen en podiums. De vriendschap liep behoorlijke deuken op, maar het respect is gebleven. “Ik kan alleen maar bewondering hebben voor hem en zijn prestaties.”

Tussen 2013 en 2016 reden Rosberg en Hamilton samen bij Mercedes. De verstandhouding tussen de twee was in 2013 nog uitstekend, maar verslechterde toen Mercedes competitiever werd. Rosberg werd in 2016 wereldkampioen en ging gelijk met pensioen. Hamilton is sindsdien elk jaar wereldkampioen geworden en daar heeft Rosberg bewondering voor.

“Lewis is een fenomenale coureur. Om jaar in jaar uit op zo’n hoog niveau te presteren is ongelooflijk lastig. Het gaat de boeken in als één van de grootste prestaties ooit en dan niet alleen in de Formule 1, maar in alle sporten. Ik kan alleen maar zeggen: Lewis, petje af”, vertelt Rosberg aan Reuters.

Ook heeft de wereldkampioen van 2016 bewondering voor de dingen die Hamilton naast de baan doet voor onder andere de Black Lives Matter-beweging. “Ik vind het mooi dat hij zo vocaal is. Lewis gebruikt zijn platform om te streven naar een betere wereld. Hij kijkt vooruit en denkt aan de toekomst. Daar heb ik ongelooflijk veel respect voor.

