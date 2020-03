Rosberg sluit zich in kelder op zonder mobiele telefoon

Nico Rosberg neemt de dreiging van het coronavirus uiterst serieus. De wereldkampioen Formule 1 van 2016, vader van twee jonge kinderen, heeft zich voorlopig tijdelijk opgesloten in de kelder van zijn buitenhuis op Ibiza (Spanje). “Dat is op dit moment de veiligste plek waar je maar kunt zijn.”

Rosberg woont in Monaco, maar is het belastingparadijs door de coronacrisis ontvlucht. Monte-Carlo is ook getroffen en in lockdown. Op Ibiza hoopt de wereldkampioen van 2016 met zijn familie gevrijwaard te blijven van besmetting. “Dat is op dit moment de veiligste plek waar je maar kunt zijn als je twee kinderen hebt”, zo zegt hij tegen de Duitse krant Abendzeitung.

Met meditatie en sporten doodt hij de tijd. Rosberg, analist van onder meer de Duitse zender RTL, heeft de mobiele telefoon uitgezet. “Die heb ik nu even helemaal uit mijn leven verwijderd”, verzekert de Duitser. “Anders word je bijna gestoord van alle berichtgeving.” Het non-stop-nieuws over COVID-19 en de beursberichten gaan op dit moment bewust aan hem voorbij.

