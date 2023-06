Voormalig Formule 1-wereldkampioen Nico Rosberg heeft gezegd dat hij verrast is dat Mercedes geen serieuze pogingen heeft ondernomen om technisch personeel van concurrent Red Bull aan te trekken. De afgelopen tijd zijn er verschillende sleutelfiguren van de Oostenrijkse renstal vertrokken naar andere teams.

Zo maakte Dan Fallows vorig jaar al de overstap naar Aston Martin als technisch directeur. Onlangs werd bekend dat McLaren Rob Marshall heeft aangetrokken, de Chief Engineering Officer van Red Bull. Hij zal in 2024 beginnen bij zijn nieuwe werkgever, als hoofdontwerper.

“Ik heb gehoord dat Dan Fallows vier keer zoveel salaris heeft gekregen plus een aandeel in het team”, zei Rosberg tegen Sky F1. “Deze teams kiezen ervoor om het talent van Red Bull weg te halen, wat de normale gang van zaken is in de F1. Dat gebeurt altijd.”

Mercedes heeft echter – voorzover bekend – geen pogingen gedaan om enkele van de belangrijkste figuren van Red Bull in te lijven, een situatie die Rosberg, die van 2010 tot 2016 voor het team reed, verbaast. “Ik vind het inderdaad vreemd dat Mercedes niet wat actiever is geweest op dat vlak. De kennis die je ook krijgt als je iemand neemt van het beste team is zo waardevol.”

Mercedes is het seizoen 2023 begonnen met een achterstand, maar had afgelopen zondag een sterke race in Barcelona, waar het voor het eerst dit jaar een dubbel podium behaalde. Lewis Hamilton en George Russel werden respectievelijk tweede en derde, ruim achter winnaar Max Verstappen.

Fotomateriaal met dank aan Sergio Pérez

Hoewel Rosberg zich verbaast over de wervingsstrategie van Mercedes, prees hij wel het talent dat volgens hem wel degelijk al aanwezig is binnen de organisatie.

“Er zit veel talent bij Mercedes en nu helpen de foto’s uit Monaco veel, want dankzij de crash van Sergio Pérez in Monaco zijn er prachtige foto’s van de onderkant van de Red Bull voorhanden die ze nu kunnen gebruiken om een heel CAD-model te maken en een heel nauwkeurig ontwerp in de computer te maken van wat die auto eigenlijk doet.”

Overigens maakt men zich bij Red Bull, zo beweert men althans, niet druk over het feit dat de concurrentie kostbare informatie in handen heeft gekregen.

