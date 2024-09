De discussie rondom de teamorders van McLaren, de zogenaamde ‘papaja-regels’, duurt al weken voort. Ook oud-F1-coureur Nico Rosberg draagt zijn steuntje bij aan de McLaren-discussie. De oud-Mercedes begrijpt wel dat het team zo’n moeite heeft met het opleggen van teamorders, omdat ook Oscar Piastri nog mathematisch kans maakt op de wereldtitel.

McLaren wist tussen begin 2023 en nu een geweldige ommekeer te maken en veranderde van een achterhoedeteam in leiders van het constructeurskampioenschap. Het Britse team is zelfs ruimschoots aan concurrent Red Bull voorbij, en loopt 41 punten uit op de Oostenrijkse renstal. Ook Rosberg vindt de metamorfose van McLaren “magisch”.

“Het is een positieve spiraal (bij McLaren, red.), omdat iedereen blij is. Dat motiveert je meer om nog harder en beter te werken”, legt Rosberg uit, tegenover Sky Sports F1. “Ik denk dat McLaren alleen maar sterker en sterker wordt. Ze overtreffen iedereen en het is echt magisch om naar te kijken.”

Toch hangen er wat donkere wolken boven de blauwe lucht van McLaren: de voortdurende discussie rondom de teamorders. Rosberg snapt wel dat het team niet staat te springen om teamorders aan hun coureurs op te leggen. “Teamorders en het onderling managen van de coureurs is niet leuk. Het is niet iets leuks om te doen, want het draait allemaal om emoties en ik hoop dat ze daar bovenop zitten.”

Teamorders te voorbarig?

Lando Norris staat momenteel 52 punten achter op Max Verstappen in het coureurskampioenschap, en heeft daardoor een realistischere kans om de Nederlander te onttronen dan teamgenoot Oscar Piastri. Toch vindt Rosberg het te “voorbarig” om teamorders aan de Australiër te geven. “We hebben gezien dat (Piastri, red.) het verdient om races te winnen, omdat hij het geweldig doet en nog steeds in de jacht op het kampioenschap zit”, aldus de oud-Mercedes-coureur.

“Hij kan het mathematisch gezien nog steeds doen (het kampioenschap winnen, red.) als de dingen echt zijn kant op gaan, dus op een gegeven moment (zal McLaren teamorders opleggen, red.) en Oscar heeft al gezegd dat hij dat zal accepteren”, besluit Rosberg.

