Zak Brown heeft genoeg van alle kritiek op McLaren en de orders die het team de afgelopen weken wel of niet had moeten geven. De CEO geeft toe dat de Britse renstal niet altijd de juiste keuzes heeft gemaakt, maar benadrukt dat het runnen van een Formule 1-team een stuk ingewikkelder is dan sommige mensen denken.

De afgelopen weken is er veel discussie geweest over de teamorders van McLaren en de zogenaamde ‘papaja-regels’. Inmiddels is duidelijk dat het team bereid is om Lando Norris te helpen in de strijd om de titel, al wil het de prestaties van Oscar Piastri niet negatief beïnvloeden. Tijdens de GP van Hongarije werd dat pijnlijk duidelijk toen Norris zijn teamgenoot langszij liet komen — Piastri had immers recht op de overwinning. Norris werd tweede en liep daardoor zeven kostbare WK-punten mis.

McLaren kreeg achteraf veel kritiek te verduren, zowel van fans als van experts. Zak Brown legt uit dat fans thuis misschien niet begrijpen dat teamorders niet zomaar gegeven worden. “Thuis op de bank met een biertje is het makkelijk praten,” zei Zak Brown tegen The Sunday Times. “Dan kan iedereen wel een Formule 1-team runnen. Honderden miljoenen mensen doen dat elk weekend.”

“Maar er komt zoveel meer bij kijken dan wat je op het eerste gezicht ziet,” vervolgde de Amerikaan. “Dat heeft allemaal invloed op de beslissingen die we nemen. Soms maak je toch fouten; natuurlijk zijn er dingen die we dit seizoen beter hadden kunnen doen. Maar het is nooit zo simpel als sommige mensen het laten lijken.”

Adrian Newey

Zak Brown laat zich op dat front graag beïnvloeden door Adrian Newey. De meesterontwerper leerde de McLaren-CEO onlangs een wijze les. “Ik heb Newey laatst nog gesproken,” vertelde Brown. “‘Maandag is een nieuwe dag’, luidt zijn geweldige motto. Ik kan het verleden ook niet veranderen. We hebben ervan geleerd en weten hoe we het in de toekomst anders zouden doen. Maar erin blijven hangen is verspilde energie.”

McLaren heeft inmiddels een comfortabele voorsprong opgebouwd in het constructeurskampioenschap. Het team staat eenenveertig punten voor op Red Bull. Bij de coureurs moet Lando Norris nog tweeënvijftig punten goedmaken op rivaal Max Verstappen.

