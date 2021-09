Max Verstappen maakt niet alleen met zijn stuurmanskunsten indruk op Nico Rosberg, maar ook door hoe kalm hij is terwijl hij voor de titel strijdt. “Hij heeft de mentaliteit van een kampioen.”

Bij Sky Sports F1 licht Rosberg Verstappens rust en kalmte er zelfs uit als een van zijn sterkste punten. Als voorbeeld wijst hij naar hoe Verstappen afgelopen weekend zijn thuiszege op Zandvoort vierde. “Daar kon je het aan zien: hij stond er niet alsof het de mooiste dag van zijn leven was.”

Lees ook: Rosberg over crash Verstappen/Hamilton: ‘Dit wordt nog veel intenser’

“Natuurlijk had hij iets van: ‘wat een mooie overwinning, dit gaan we vieren’, maar het was alsnog wat afgemeten. Dat zie je altijd bij hem. Het was illustratief voor hoe kalm hij het hele weekend was. Dat is echt de mentaliteit van een kampioen, en hij laat zien die te hebben”, aldus Rosberg, zelf de kampioen van 2016.

Lees ook: Rosberg: ‘Liet 100 miljoen dollar op tafel liggen door met pensioen te gaan’

Behalve Rosberg prijst ook Jenson Button – de wereldkampioen van 2009 – de mindset van Verstappen. “Hij gaat heel, heel kalm te werk.” Volgens Button bewaart Verstappen de rust niet alleen als hij wint, maar ook als het tegenzit. Belangrijk, stelt de Brit. “Want juist nederlagen en tegenslag maken je sterker.”

In FORMULE 1 Magazine nr. 11/12 lees je alles over de zege van Verstappen op Zandvoort, een exclusief interview met Lewis Hamilton en nog veel meer! FORMULE 1 nr. 11/12 ligt donderdag in de winkel of bij abonnees op de mat, of is hier te bestellen!