Nico Rosberg waarschuwt Aston Martin ervoor om niet alleen maar op Adrian Newey te bouwen, wanneer de Britse topontwerper voor de renstal aan de slag gaat. De ontwerper heeft volgens de Duitse oud-coureur namelijk ook een goed team nodig om een competitieve auto te kunnen bouwen. Volgens Rosberg zit daar dan ook de uitdaging voor Aston Martin.

In september maakte Aston Martin bekend dat topontwerper Adrian Newey in 2025 naar het team overstapt. De Brit was eerder verantwoordelijk voor het ontwerp van de Red Bull-bolides, waaronder de dominante RB19. Toch waarschuwt Nico Rosberg dat alleen Newey binnenhalen niet genoeg is voor Aston Martin om voor het wereldkampioenschap te strijden.

LEES OOK: Officieel: Meesterontwerper Adrian Newey toch echt naar Aston Martin

“Kijk naar PSG, in het voetbal,” vertelt de Duitse oud-coureur aan Sky F1. “Zij hadden Messi, Neymar en Kylian Mbappe, alle drie tegelijk. Drie van de beste voetballers aller tijden, en alle anderen waren ook erg goed. En ze hebben nooit de Champions League gewonnen. Natuurlijk is het geweldig om de grootste genieën, de beste managers aan boord te halen. Maar dan moeten ze nog steeds optimaal samenwerken, want je bent alleen zo goed als het hele team samenwerkt.”

Uitdaging

Aston Martin investeert ondertussen flink in hun voorzieningen, en heeft onder andere een nieuwe fabriek en windtunnel gebouwd. Volgens Rosberg moet Aston Martin daarnaast ook investeren in het team rondom Newey. “Natuurlijk kan Newey ze een goede richting geven, hij kan ze heel goed begeleiden, maar hij heeft nog steeds het team nodig dat samen met hem uitblinkt.”

LEES OOK: Lawrence Stroll over de strijd om Adrian Newey: ‘Hij is de sleutel tot succes’

De oud-Mercedes-coureur ziet daarin dan ook de grootste uitdaging voor de Britse renstal. “Dat wordt zeker een uitdaging voor hen om te integreren en er een familie van te maken die allemaal in dezelfde richting werkt”, besluit Rosberg.

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!