Rosberg: ‘Zet je geld op Hamilton, maar het wordt heel close met Verstappen’

Nico Rosberg adviseert iedereen die van een gokje houdt maar toch verstandig is met zijn geld om op titel nummer acht van Lewis Hamilton in te zetten. De wereldkampioen van 2016 denkt echter wel dat zijn oude rivaal het lastiger dan ooit gaat krijgen met de jonge uitdager Max Verstappen.

Rosberg versloeg Hamilton in 2016 in de strijd om de wereldtitel Formule 1, maar dat is sindsdien niemand anders meer gelukt. De Duitser, die zijn helm na het winnen van het kampioenschap aan de wilgen hing en tegenwoordig onder meer analist is, maakt in Sky Sports 2021 F1 Season Launch echter duidelijk dat hij als hij er geld op moest zetten, voor 2021 voor Hamilton zou gaan.

“Je moet je geld wel op Lewis zetten, want volgens mij kan niemand zich echt voorstellen dat iemand Lewis over een seizoen op punten verslaat”, legt Rosberg uit, ondanks dat ook hij heeft gezien dat Red Bull haar zaakjes tijdens de wintertest (vooralsnog) beter voor elkaar leek te hebben dan Mercedes. “Max heeft wat het voorseizoen betreft nog nooit zo’n goede kans gehad om Lewis te verslaan.”

Lees ook: Marko: ‘Beste wintertest sinds oprichting van Red Bull, maar Mercedes is favoriet’

“Ik denk dat niemand er de afgelopen jaren zo close bij heeft gezeten”, stelt Rosberg zelfs. Volgens zijn collega-analist Jenson Button – de wereldkampioen van 2009 – is Hamilton versus Verstappen ook de strijd die iedereen wil zien. “Max zal zoals altijd alles geven en zit op de top van zijn kunnen. Ik denk dat hij er echt een strijd van gaat maken met Lewis.”

Lees ook: Jos Verstappen: ‘Max en Hamilton in dezelfde auto, daar wacht de hele wereld op’