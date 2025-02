Het nieuwe Formule 1-seizoen komt steeds dichterbij! Deze week worden de eerste meters gereden tijdens de wintertest op het Bahrain International Circuit. Inmiddels is de eerste middagsessie achter de rug. In een sessie die werd ontregeld door een stroomuitval konden de coureurs kennismaken met de nieuwe bolides. Hoewel Lando Norris na twee uur nog geen tijd had neergezet, was hij aan het einde van de sessie ‘gewoon’ de snelste en had hij alsnog een behoorlijk aantal rondes gereden.

De eerste middagsessie zit erop! De sessie werd verstoord door een stroomuitval, wat resulteerde in een rode vlag-situatie die ruim een uur duurde. Hierdoor kregen de coureurs extra tijd en mochten ze tot 18:00 uur de baan op.

Norris

Halverwege de sessie had Lando Norris nog geen tijd neergezet en het minste aantal rondes van alle coureurs gereden. Na de hervatting verliepen zijn eerste meters in de nieuwe McLaren-bolide echter veel soepeler. Uiteindelijk zette de Brit, over zowel de ochtend- als middagsessie bekeken, de snelste tijd neer en voltooide hij met 52 rondes alsnog een behoorlijk aantal. Max Verstappen deed het nóg beter: hij voltooide in totaal 74 rondes. Verder beleefde Isack Hadjar zijn vuurdoop, al ging dat met meerdere uitstapjes van de baan niet helemaal zonder slag of stoot.

Esteban Ocon heeft met 86 rondes ruimschoots het meeste aantal rondes gereden, maar bungelt onderaan de tijdenlijst, meer dan drie seconden achter Lando Norris.

Coureur Tijd Aantal Ronden Norris 1:30.430 52 Russell + 0.157 70 Verstappen + 0.244 74 Leclerc + 0.448 71 Sainz + 0.525 68 Gasly + 0.923 72 Hadjar + 1.201 76 Bortoleto + 1.260 59 Stroll + 1.519 42 Ocon + 3.170 88 Uitslagen van de ochtendsessie

