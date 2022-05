George Russell baalde ervan dat de start van de Grand Prix van Monaco door de regen werd uitgesteld, maar noemde het besluit van de wedstrijdleiding de juiste. Het was anders chaos geworden, meent Russell.

De Grand Prix van Monaco stond op het punt van beginnen toen plots de eerste druppels vielen. De regen nam steeds meer toe en uiteindelijk werd de start twee keer uitgesteld. Toen de coureurs achter de safetycar reden voor de opwarmronden kwam het met bakken uit de hemel en werd de start nog eens uitgesteld. Pas een uur na de geplande starttijd ging de race van start.

“Het was frustrerend in de auto”, geeft George Russell toe. Maar, zo bekijkt Russell het van buitenaf, het was de juiste beslissing van de wedstrijdleiding om de start in Monaco uit te stellen. “Het was de juiste beslissing als je die bui zag komen. De eerste poging om de race te herstarten was te gevaarlijk en te nat. Het zou gewoon chaos worden.”

De wedstrijdleiding kreeg veel kritiek te verduren door die beslissing. Russell neemt het echter op voor Eduardo Freitas. “Het is een lastige situatie voor de wedstrijdleider. Het is makkelijk om achteraf te praten. “Ik wilde gewoon aan de slag, we hadden zeker op de intermediates kunnen beginnen”, meent Russell. Na de race werd duidelijk dat de start werd uitgesteld door een stroomstoring als gevolg van de hevige regenval in het prinsdom. Dat zorgde er bovendien voor dat er geen herstarts op de grid plaatsvonden.

“Ik denk dat we direct hadden kunnen starten en waarschijnlijk minstens twintig ronden hadden kunnen rijden en dan misschien een rode vlag hadden kunnen krijgen toen het begon te regenen, in plaats van uit te stellen en uit te stellen. Maar dat is achteraf makkelijk zeggen. Het was een beetje frustrerend voor ons en iedereen thuis, maar zo gaat het soms nou eenmaal”, besluit Russell.

Foto: Motorsport Images