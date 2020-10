Russell baalt na aanvaring met Räikkönen: ‘Punten zaten er zeker in’

George Russell moest zijn auto aan de kant zetten na een touché met Kimi Räikkönen. De Brit baalt aangezien er veel coureurs, die normaal gesproken vooraan en in het middenveld vechten, uitvielen. “Echt een gemiste kans.”

In de veertiende ronde kwam George Russell in aanvaring met Kimi Räikkönen. De Fin verloor in bocht één de controle over zijn Alfa Romeo en ramde de zijkant van de Williams. “Ik haalde Vettel in de chicane in en hij kon mij vervolgens met DRS terugpakken op start-finish. We zaten met z’n drieën dicht op elkaar en toen raakte Kimi me. Dat beschadigde de auto en ook had ik een lekke band”, vertelt Russell aan F1.

Volgens Russell waren punten namelijk wel mogelijk. “De auto voelde goed. We kozen voor een andere strategie. We konden vechten met de Alpha Tauri’s en met Hülkenberg. Er waren zeker mogelijkheden”, aldus de Williams-coureur.

“Veel coureurs die normaal gesproken vooraan of in het middenveld rijden, vielen uit. Daarom is het een gemiste kans voor ons”, zegt de Brit.

