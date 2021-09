Normaliter zou George Russell uiteraard tevreden zijn met een elfde startplek in de Williams, maar in Zandvoort was de Brit daar niet zo blij mee. Hij crashte in Q2 en zag zo de kans om door te gaan naar Q3 vervliegen: “Dit is niet goed genoeg voor mijn standaard.”

Russell stond elfde en was bezig aan een verbetering in Q2 toen hij in bocht 13 de controle over zijn Williams verloor. Hij schoot van de baan af en door de grindbak, maar kon wel op eigen kracht weer terug naar de pits rijden. Zijn sessie zat er daarna wel op, al zorgde de rode vlag veroorzaakt door teamgenoot Nicholas Latifi ervoor dat hij die elfde plaats zou behouden.

“Ik ben in orde”, zegt Russell tegen Ziggo Sport. “Het is jammer om de dag zo te eindigen. Ik pushte te hard, de banden zaten op de limiet. Het verraste me. Het was mijn fout en het spijt me voor het team”, aldus de schuldbewuste Mercedes-junior.

Omdat de achterkant van de Williams nogal een tik te verduren kreeg bestond er wat vrees dat de versnellingsbak beschadigd zou zijn geraakt. Maar Russell vreest niet dat er onderdelen vervangen moeten worden. “De versnellingsbak ziet er goed uit dus we zouden geen gridstraf moeten hebben.”

Russell eindigde uiteindelijk op de elfde plek in Q2 en kwam dus net tekort om door te gaan naar Q3, zoals hij vorige week ook al deed in België. “Normaal gesproken zou ik tevreden zijn mat P11, maar nu niet. Dit is niet goed genoeg voor mijn standaard. Maar dat is autosport.”

“Het zal erg lastig worden met de banden, we weten niet hoe ze zullen reageren op de 72 ronden die we morgen hebben. Het zal spannend worden als we die grote bandenverschillen hebben”, besluit Russell.

Foto: BSR Agency