Russell behoudt negende plaats: Mercedes krijgt geldboete voor gemixte bandenset

Mercedes heeft een geldboete gekregen ter waarde van €20.000 euro voor het gebruiken van een gemixte bandenset. Daarmee behoudt George Russell zijn negende plaats en pakt hij voor het eerst in zijn Formule 1-carrière punten.

Mercedes leek op weg te zijn naar een eenvoudige 1-2 tijdens de Sakhir GP, maar alles veranderde na de spin van Jack Aitken in de laatste bocht. De Brit raakte zijn voorvleugel kwijt en zorgde voor een safety car-fase. Mercedes riep beide auto’s naar binnen en toen ging het fout: Russell werd met de voorbanden van Bottas de baan opgestuurd en dat is niet toegestaan. De Brit werd een ronde later gelijk weer naar binnengeroepen door het team, maar Mercedes is niet aan een straf ontsnapt.

Normaal gesproken wordt de coureur in kwestie dan gediskwalificeerd, alleen had Mercedes op dat moment te maken met communicatieproblemen. “We hadden een niet werkende radio en toen kwamen de verkeerde jongens met de verkeerde banden naar buiten”, vertelt teambaas Toto Wolff aan Motorsport.com.

De wedstrijdleiding heeft begrip hiervoor en diskwalificeert Russell daarom niet en geeft het Mercedes een geldboete ter waarde van €20.000 euro.

