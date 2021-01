Russell: ‘Belang van aanpassen rijstijl belangrijkste les van Mercedes-optreden’

Eén van de grootste lessen die George Russell vorig jaar heeft geleerd van zijn invalbeurt voor Mercedes, is hoe belangrijk het is dat je je als coureur aan de auto aanpast.

Russell werd eind 2020 door Mercedes opgetrommeld om de Grand Prix van Sakhir te rijden vanwege de positieve coronatest van Lewis Hamilton. De jonge Brit maakte indruk, maar een week later was Hamilton weer beter en zat Russell in plaats van de in beste auto van het veld, weer in zijn Williams FW43 – de traagste bolide van het hele setje.

“Wat ik daar vooral van heb geleerd, is dat je je moet kunnen aanpassen. De rijstijl die ik bij Williams hanteerde, hinderde me enigszins achter het stuur van de Mercedes. Toen ik daarna in de Williams echter wat dingen uitprobeerde die ik met de Mercedes had gedaan, werkte dat niet. Dat heeft me wel geleerd dat je flexibel moet zijn en je aan de auto moet aanpassen”, citeert Crash.net Russell.

“Dat je als coureur op een bepaalde manier met een Mercedes kan rijden, betekent nog niet dat je op dezelfde manier een Williams kan besturen – en vice versa”, zo heeft Russell wel ondervonden. Direct na zijn rentree bij Williams lichtte Russell er tegenover Motorsport al een ander verschil uit: “Je hebt bij Mercedes het gevoel dat je de controle hebt over de auto, terwijl het bij Williams soms andersom is.”

