Russell: ‘Het was moeilijk om weer in mijn ‘eigen’ Williams te rijden na een weekendje in een Mercedes’

George Russell had in Bahrein het voorrecht om in de Mercedes van Lewis Hamilton plaats te nemen en reed in Abu Dhabi weer in de Williams en dat vond hij moeilijk. “Het is moeilijk om dan weer plaats te nemen in je ‘eigen’ auto, omdat de Mercedes zoveel sneller is.”

George Russell mocht tijdens de Sakhir Grand Prix achter het stuur kruipen van de Mercedes van Lewis Hamilton, die de race miste doordat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Hij bleek een snelle leerling te zijn: Hij stond op vrijdag bovenaan, kwam net tekort voor de pole en had op zondag de race moeten winnen, alleen won hij door pech niet.

Op de donderdag in Abu Dhabi kreeg de Williams-coureur te horen dat Hamilton weer terug was en dus moest Russell weer plaatsnemen in zijn ‘eigen’ auto en dat vond hij niet makkelijk. “Het verschil is zo groot tussen de auto’s”, vertelt de hij aan Motorsport. “Je hebt bij Mercedes het gevoel dat je de controle hebt over de auto, terwijl het bij Williams soms andersom is. Daarom was ik misschien zo snel”, denkt Russell.

“En daarom vond ik het dus zo moeilijk om weer in mijn ‘eigen’ Williams te stappen. Die Mercedes is zo goed”, besluit de Brit.

