Russell: ‘Foutje kostte me Q2’

George Russell was snel onderweg in Q1, maar door een foutje in bocht zeven verloor de Williams-coureur tijd en ging hij niet door naar het tweede gedeelte van de kwalificatie. “Het foutje kostte me Q2”, zegt de Brit.

Russell was zichzelf aan het verbeteren, totdat hij wijd ging in bocht zeven. “Het foutje zorgde ervoor dat ik Q2 niet haalde. De ronde was echt goed tot dat moment. De auto voelde geweldig aan. Ik moest echt alles geven aangezien Nicholas voor me stond. Als ik niet alles voor elkaar kreeg, had hij me kunnen verslaan”, vertelt George Russell aan F1.

Lees ook: Gasly blijft positief ondanks P16: ‘We weten dat we sneller zijn dan waar we staan’

De auto is er niet helemaal ongeschonden uitgekomen. “Ik beschadigde de vloer van de auto bij het foutje. Q2 zou een geweldige beloning zijn geweest voor het harde werken van het team”, aldus Russell, die het grootste gedeelte van de derde vrije training miste door een probleem met het brake-by-wire systeem.

Williams had de setup van beide auto’s compleet veranderd. Dat heeft volgens de Brit geholpen. “Ik was ervan overtuigd dat het zou werken. De auto was compleet anders. Het kostte me wat tijd om er gewend aan te raken, maar het gaat ons zeker helpen in de race”, zegt de Williams-coureur.

Lees ook: Norris vreest lange race: ‘Onze racepace zal niet bijzonder zijn’