Het seizoen 2022 is niet gelopen zoals Mercedes en George Russell het voor zich zagen, maar de Brit heeft er alle vertrouwen in dat de opvolger van de W13 ‘completer’ zal zijn.

Mercedes kende een slechte seizoenstart door het porpoising met de W13, waardoor het gat met Ferrari en Red Bull enorm was. Dat gat is gedurende het seizoen steeds kleiner geworden, maar een zege lijkt nog iets te ver weg. Het kampioensteam van de afgelopen acht jaar richt zich nu al op 2023 en Russell heeft er vertrouwen in dat dat seizoen een stuk beter zal zijn voor Mercedes.

“Ik ben ervan overtuigd dat de richting die we moeten inslaan de juiste is”, zegt Russell. “We hebben een filosofie die we proberen toe te passen in onze ontwikkeling.” Hij herhaalt: “Ik ben er zeer van overtuigd dat dit de juiste is.”

Lees ook: Hamilton: ‘Geen zege voor Mercedes zou niet het einde van de wereld zijn’

“Maar dat betekent niet per se dat we het kunnen bereiken”, benadrukt Russell. “We hebben een doel gesteld, dat is al ontzettend positief. We hebben een duidelijk doel dat we nastreven. Kunnen we dat bereiken? Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat kunnen. We weten natuurlijk niet hoeveel vooruitgang de andere teams zullen boeken in de winter. Maar ik heb zeker het vertrouwen dat we in 2023 een completere auto hebben.”

Dat vertrouwen krijgt Russell door alle data waar Mercedes de afgelopen maanden mee aan de slag is gegaan. “We hebben heel veel races waar we competitief waren geanalyseerd, net als de races waar we langzamer waren. We proberen te begrijpen waarom dat het geval was”, legt Russell uit.

Lees ook: Russell ziet Austin als grootste kans op zege voor Mercedes

“En ik denk dat we dat aardig onder de knie hebben gekregen en we begrijpen waarom we op bepaalde circuits veel competitiever waren dan op andere”, voegt de Mercedes-coureur toe. “Dat hebben we pas in de loop van deze races geleerd.” De triple-header van België, Nederland en Italië heeft het team het meeste geholpen, denkt Russell. “Het was veelzeggend voor ons, met de prestatieverschillen tussen de hoge en lage downforcecircuits.”

Foto: Motorsport Images