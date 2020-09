Russell in de put na misgelopen punt: ‘Verloor alles bij de herstart’

George Russell deed vandaag op Mugello eigenlijk alles goed en leek op weg naar zijn eerste WK-punten. Tot die tweede rode vlag na de crash van Lance Stroll, bij de herstart ging alles mis voor de Williams-coureur.

Russell startte vanaf de 18e plek en bleef in de chaos van de openingsfase buiten schot. Hij kwam twee keer goed van de lijn af: “Ik had bij de eerste een megastart, de tweede was ook goed. Ik kwam voor de Ferrari’s te liggen, onze snelheid was goed, de banden waren goed en eigenlijk leek ik de negende plek in de tas te hebben.”

‘Alles kwijt’

Maar dat liep dus anders. De race werd opnieuw geneutraliseerd na de crash van Lance Stroll en het hele veld kwam weer in de pits in afwachting van de herstart. Net als na de eerste werd ook dit een staande start. “En ik raakte alle posities kwijt bij die herstart. Dat was echt een slechte launch, ik weet niet wat daar gebeurde. Ik deed alles zoals bij de eerste twee. Het enige verschil was dat ik op de soft band stond, ik had nog wielspin wat wel gek is. Ik heb uiteindelijk alles gegeven maar ik ben er kapot van.”

Russell overleefde dus de chaos van de rollende herstart waar meerdere auto’s op elkaar reden. “Onvermijdelijk, als er vooraan zoveel geaccelereerd en geremd wordt. Dit zal dan altijd gebeuren met 20 auto’s. Dat heeft meerdere teams veel schade berokkend, benieuwd of iemand daar nog een straf voor krijgt.”

Medelijden Vettel

Russell kreeg nog opbeurende woorden van de man die hem buiten de punten hield, Sebastian Vettel. Hij heeft het na afloop te doen met de jonge Brit. “Hij reed een geweldige race, zeker voor de laatste herstart. Hij was gewoon sneller dan ons. Het gaat wel een keer goedkomen met hem. Hij verdiende het punt vandaag”, aldus de viervoudig wereldkampioen. “Ik had hem voorbij kunnen laten gaan omdat hij het meer verdiende. Maar dan had je de headlines wel kunnen raden”, besloot Vettel met een knipoog.

