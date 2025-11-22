George Russell worstelde tijdens de kwalificatie voor de GP Las Vegas onverwacht met een stuurprobleem, zo onthult de coureur na de sessie. Hoewel de Brit nog niet weet wat de precieze oorzaak was achter het probleem met de stuurbekrachtiging, denkt hij wel dat het obstakel hem een kans op de pole position heeft ontnomen. ‘Het voelt natuurlijk als een gemiste kans’, geeft Russell eerlijk toe, die toch opgelucht is met zijn vierde startplaats.

Met veel vertrouwen begon George Russell aan het Grand Prix-weekend in Las Vegas. De Brit verwachtte een ‘sterk’ Mercedes op het Las Vegas Strip Circuit, terwijl hij voor McLaren een ‘zwaarder weekend dan normaal’ voorspelde. Na de kwalificatie lijken de rollen omgedraaid: terwijl Lando Norris de zestiende pole position uit zijn carrière veiligstelde, kwam Russell niet verder dan een plek op de tweede startrij. Een probleem met het sturen ontnam de Mercedes-coureur uiteindelijk de kans op pole.

“Ik had een stuurprobleem in Q3”, legt Russell uit aan de aanwezige media in Las Vegas. “Ik weet niet wat het was. Het voelde als een probleem met de stuurbekrachtiging. Het was natuurlijk heel jammer. Ik was de snelste in VT3, de snelste in Q1, de snelste in Q2, maar tijdens mijn tweede snelle ronde dacht ik dat ik de auto op het circuit moest stoppen, omdat ik het stuur niet goed kon draaien. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik me ondanks alles als vierde heb gekwalificeerd. Maar natuurlijk voelt het als een gemiste kans.”

Verschrikkelijke omstandigheden

Ook buiten zijn stuurproblemen om bestempelt Russell de rest van de verregende kwalificatiesessie als ‘behoorlijk verschrikkelijk’. “Het was helemaal niet leuk, maar het was wel een uitdaging. Je wilt niet dat het elke week hetzelfde is.” Toch is de Mercedes-coureur het niet helemaal met sommige van zijn collega’s eens dat dit de zwaarste omstandigheden waren om in te rijden. “Ik denk dat dat waarschijnlijk komt vanuit de coureurs die in 2020 niet in Turkije hebben gereden”. Ook toentertijd reden de coureurs op een gladde, verregende baan met bijna geen grip tijdens de Grand Prix. Russell eindigde toen als zestiende.

