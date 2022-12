George Russell heeft het gevoel ‘klaar te zijn om het kampioenschap te winnen’. De Brit zegt dat al ‘enkele jaren’ te voelen maar na zijn eerste jaar bij Mercedes is dat gevoel alleen maar sterker geworden.

Russell reed drie jaar voor Williams, maar kreeg dit jaar voor het eerst de kans om zich echt te bewijzen bij een topteam. De Brit maakte direct indruk bij Mercedes, waar hij aan het begin van het seizoen regelmatig in de top-vijf eindigde.

Russell is er na zijn eerste seizoen bij Mercedes van overtuigd dat hij zich in de titelstrijd kan mengen, mits hij daar de auto voor heeft. “Ik voel me absoluut gereed om een wereldkampioenschap te winnen”, zegt Russell tegen Sky Sports. “Ik voel me er al enkele jaren klaar voor.”

Lees ook: AlphaTauri-teambaas Tost: ‘Russell nu al sterker dan Hamilton’

Dat hij nu een heel seizoen naast Lewis Hamilton heeft gereden, is voor Russell ‘enorm’. “Ik heb geleerd op de kleine details te letten, hoe ik meer uit de auto en uit het team kan halen en hoe ik alles uit het pakket kan halen wanneer het ertoe doet”, legt de Brit uit.

Russell eindigde het seizoen op de vierde plaats, boven teamgenoot Hamilton die zesde werd. Dat hij daar al in zijn eerste seizoen bij Mercedes zou slagen, had Russell niet verwacht. “Als je me dat aan het begin van het jaar had verteld, dan zou ik uitbundig zijn geweest want als je Hamilton in een Mercedes kan verslaan, betekent dat vaak dat je wereldkampioen kan worden.”

Lees ook: Wolff geeft toe: ‘Russell reed misschien een jaar te lang bij Williams’

Toch is Russell niet geheel tevreden over zijn seizoen. “Ik kijk naar de positieve kanten, maar ik ga niet vieren dat ik vierde ben geworden in het kampioenschap. Wat ik wel ga vieren, is de zege in Brazilië. Dat was een enorme prestatie voor mijzelf en het team. Maar feit is dat we hier zijn om te winnen en om titels te veroveren. We hebben niet perfect werk geleverd dit seizoen.”