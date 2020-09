Russell kritisch op tweede bocht in Sotsji: ‘Belabberd ontworpen’

George Russell is bepaald geen fan van de tweede bocht op het Sochi Autodrom. Het is volgens hem slecht ontworpen. De Brit heeft een oplossing voor het probleem.

Veel coureurs gingen afgelopen weekend wijd in bocht twee en moesten vervolgens langs drie bordjes rijden om weer op het circuit te komen. Bij Carlos Sainz ging dat mis in de race. Hij kon de bocht niet halen, ging wijd en knalde vervolgens tegen de muur. Na afloop van de race is met name George Russell niet te spreken over de tweede bocht op het Sochi Autodrom.

“Dit is denk ik de slechtste bocht die we op de kalender hebben. Het is belabberd ontworpen”, vertelt George Russell aan Motorsport.

Hij heeft een oplossing voor de bocht. “Ik stelde tijdens de drivers briefing voor een Bahrein-achtige bocht één hier te creëren. De coureurs hebben dan de kans om elkaar in te halen in bocht één, je kan beter racen en coureurs snijden de bocht niet af”, zegt Russell.

“Een 90 graden-bocht wordt uit zichzelf al krapper bij het ingaan van de bocht. Als je met zijn drieën of vieren de bocht induikt, weet je zeker dat coureurs van de baan geduwd worden”, aldus de Williams-coureur.

