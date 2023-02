George Russell heeft een ‘vlekkeloze’ eerste dag in de Mercedes W14 achter de rug. De nieuwe auto van de renstal uit Brackley werd vanochtend op Silverstone gepresenteerd en vervolgens door Russell losgelaten op het circuit.

Veel moeten we ons niet voorstellen van deze eerste dag buitenspelen, zei de vandaag 25 jaar geworden coureur na afloop van de zogeheten filmdag. “Het was een vrij vlekkeloze dag, maar je moet de resultaten van vandaag natuurlijk met een korreltje zout nemen en er alleen maar voor zorgen dat er geen zware tegenslagen zijn”, temperde Russell de verwachtingen. “We moeten de auto in Bahrein [eind deze maand tijdens de enige wintertest, red.] aan het werk zien. Dat wordt de echte test. Vandaag heeft eigenlijk geen enkele betekenis.”

Balans

Russell begint aan zijn tweede seizoen bij Mercedes na drie seizoenen voor het achterhoedeteam Williams te hebben gereden. Vorig seizoen wist hij – als enige bij Mercedes – een race wist te winnen en hij eindigde in het kampioenschap voor teamgenoot Lewis Hamilton. Een puike prestatie, maar hij had zich ongetwijfeld meer voorgesteld van zijn overstap. “Ik hoop dat we dit jaar een consistentere auto hebben”, aldus Russell over de ondermaatse W13. “Ook een auto die voorspelbaarder is en die meer in balans is bij het insturen en remmen. Maar van wat ik in de simulator heb gezien, is er geen enkele reden om aan te nemen dat er niets verbeterd is. Het echte verschil weten echter we nog niet.”

Mentaal klaar voor zwaar seizoen

Russell zelf is na een betrekkelijk rustige winter klaar voor het nieuwe seizoen. “Ik heb het gevoel dat ik er afgelopen winter met mijn team alles aan heb gedaan om me voor te bereiden op dit seizoen. Ik voel veel meer druk wanneer ik slecht voorbereid ben en dus heb ik alles gegeven op het gebied van fitness en de simulator. Mentaal voel ik me beter dan ooit.”

