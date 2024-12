“In de McLaren had ik de titel veel eerder gewonnen,” stelde Max Verstappen nadat hij vorige week zijn vierde Formule 1-kampioenschap veiligstelde. Rivaal Lando Norris was het daar natuurlijk niet mee eens. Na een dominante overwinning in Las Vegas en een nieuwe poleposition in Qatar durft ook George Russell zich in de titeldiscussie te mengen.

De Daily Mail vroeg George Russell in Qatar of hij het kampioenschap ook had kunnen winnen in de MCL38 van McLaren. “Ja, absoluut,” reageerde hij zonder aarzelen. “Verstappen heeft maar één keer gewonnen in de laatste twaalf races, dus hij is zeker te verslaan. Het verschil is dat hij – wanneer hij de kans kreeg – die ook greep. Zijn rivalen deden dat niet altijd,” voegde hij plagend toe.

‘Norris heeft punten weggegooid’

“Lando Norris en McLaren hebben heel veel punten laten liggen,” vervolgde de Mercedes-coureur. “En daarom heeft Verstappen, sowieso een uitzonderlijke coureur, het kampioenschap nu al kunnen beslissen. Ik zou zelfs willen zeggen dat ik in de Red Bull de titel ook had kunnen winnen, want zij hadden in de openingsfase van het seizoen de snelste auto. Zelfs Sergio Pérez eindigde toen een paar keer als tweede. Pas in de tweede helft van het seizoen werden ze verslagen door McLaren en Ferrari.”

Russell verdedigde zijn uitspraken door te stellen dat Mercedes – dat dit jaar slechts sporadisch competitief genoeg was voor de winst – altijd heeft gemaximaliseerd. “Als je kijkt naar de drie momenten waarop we kans hadden om poleposition te pakken, hebben we dat alle drie de keren gedaan,” lichtte hij toe. “Bovendien hebben we alle races waarin we in staat waren om te winnen, ook daadwerkelijk gewonnen. Alleen Montréal is een uitzondering. In de meeste gevallen hebben we dus maximaal gepresteerd.” Mercedes won dit jaar al vier Grands Prix, te weten Oostenrijk, Groot-Brittannië, België en Las Vegas.

