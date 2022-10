Dat de Mercedes W13 goed presteerde op het stratencircuit van Singapore kwam voor George Russell ‘niet echt’ als een verrassing. Het past volgens hem bij het ‘duidelijke beeld’ dat het team sinds de zomerstop heeft gekregen van de bolide. Hij verwacht daarom ‘meer te worstelen’ in Japan.

Het had voor Mercedes een mooi weekend kunnen worden in Singapore, maar onder de verraderlijke omstandigheden worstelden Lewis Hamilton (P9) en George Russell (P14) om zich in het gevecht om de zege te mengen.

Hamilton kwam in de kwalificatie tot de derde tijd op slechts vijf honderdsten van een seconde terwijl Russell in de race tekende voor de snelste raceronde. Met de snelheid zit het dus wel goed bij Mercedes, maar dat kwam voor Russell ‘niet echt’ als een verrassing. “Het lag in de lijn der verwachtingen”, stelt Russell. “In de races sinds de zomerstop hebben we een duidelijk beeld gekregen van waar onze auto erg goed werkt en waar niet.”

Dat is goed nieuws voor Mercedes, waar nu een ‘duidelijke ontwikkelingsrichting’ is. “Het is dus wel jammer dat we als team niet geprofiteerd hebben van dat weekend”, baalt de Brit. “Maar er zijn nog steeds veel positieve tekens, met name dat we begin dit jaar worstelden op stratencircuits en dat afgelopen weekend ons beste weekend was.”

Verwachtingen voor Suzuka

Na Singapore is de Formule 1 nu weer neergestreken in Japan, waar de coureurs op het geliefde Suzuka zullen racen. Of de W13 daar net zo competitief zal zijn als in Singapore? “Dat hoop ik graag”, zegt Russell. “Maar ik denk dat we wat meer zullen worstelen.”

Dat komt volgens Russell met name door de concurrentie. Ferrari zal namelijk ‘zeer snel’ zijn in de middelsnelle tot snelle bochten terwijl de Red Bull op de rechte stukken moeilijk te verslaan is. “Met maar één DRS-zone hier zullen zij zich ook wel in een goede positie bevinden”, meent de Brit. “Het gaat geen rechttoe rechtaan weekend worden, maar we tonen op de zondag altijd een goede snelheid dus ik zie geen reden waarom we ons niet in dat gevecht kunnen mengen”, besluit Russell strijdlustig.

Foto: Motorsport Images