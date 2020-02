George Russell denkt dat zijn nieuwe Williams-teamgenoot Nicholas Latifi onderschat wordt. Volgens Russell is Latifi enorm goed voorbereid. “Hij wordt moeilijk te verslaan”, verwacht Russell dan ook.



Dat zegt Russell ten overstaan van Racefans over Latifi. Volgens de Brit is de Canadees ‘enorm goed voorbereid’. “Hij heeft de laatste jaren immers met een Force India, Williams, Mercedes en Renault gereden”, verwijst hij naar Latifi’s testavonturen. “Hij test nu al drie of vier jaar.”

Volgens Russell is Latifi ‘op papier een rookie, maar in werkelijkheid niet’. “Hij is enorm goed voorbereid”, durft Russell zelfs wel aan. Daarnaast wordt Latifi volgens hem dus onderschat: “Het wordt niet makkelijk hem te kloppen, maar ik kan de uitdaging aan en verheug me op de strijd”, stelt Russell.

Sterker CV

De 22-jarige Russell zelf maakte in 2019 zijn debuut in de Formule 1, na de jaren ervoor titels te pakken in de GP3 (2017) en Formule 2 (2018). Latifi, 24, reed vier jaar in laatstgenoemde klasse, maar de titel ontging hem telkens.

In 2019 werd Latifi wel vice-kampioen in de Formule 2, achter de Nederlander Nyck de Vries. Latifi scoorde in vier jaar in de Formule 2 zes overwinningen – één minder dan de zeven die Russell in 2019 in zijn enige F2-jaar pakte, onderweg naar de titel.

Lees ook: Latifi: ‘Nog niet alle problemen van 2019 zijn opgelost’

Dertig miljoen

Russell kan dus bogen op een betere erelijst in de juniorcategorieën, én de steun van Mercedes. Hij maakt immers deel uit van Mercedes’ opleidingsprogamma. Latifi’s aanstelling kan – met alle respect – niet los worden gezien van zijn sponsorbijdrage à (naar verluidt) dertig miljoen euro.

Russell is het dus aan zijn stand verplicht Latifi te verslaan. Zeker als hij promotie wil afdwingen naar topteam Mercedes. Het kan daarbij geen kwaad dat Williams er beter voor lijkt te staan dan vorig seizoen, een rampjaar voor het team. Het team lijkt stukken beter uit de winter gekomen.

Lees ook: Er wordt weer gelachen bij Williams: ‘Hebben hier hard voor gewerkt’