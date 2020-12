Russell ontgoocheld: ‘Maar hopelijk heb ik Toto een toekomstig probleem bezorgd’

Eigenlijk deed George Russell niets fout. Tot aan de laatste stop ging de jonge Brit souverein aan de leiding en leek niets een zege nog in de weg te staan. Tot hij tot twee keer toe zijn hoop de grond ingeboord zag, al bleef hij nog monter: “Ik hoop dat ik Toto een toekomstig probleem heb bezorgd.”

Russell startte vanaf de tweede plek en verschalkte in de eerste sprint naar bocht 1 al meteen zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. Hij bouwde zorgvuldig een voorsprong op en breidde deze uit rond de eerste stops met een sterke serie snelle rondes. Tot Williams-debutant Jack Aitken, die plaatsnam in Russells auto, in de slotfase zijn neus verloor en voor een safety car-situatie zorgde.

Tijdens de stop kreeg Russell de banden van Bottas en moest hij nog een keer naar binnen, hij was veroordeeld tot een inhaalrace. Op verse banden, dat wel. “Toen dat gebeurde, vond ik het wel irriant maar ben ik er goed voor gaan zitten. Ik had een paar mooie manoeuvres. Ik moest en zou Sergio Perez inhalen om die koppositie terug te pakken, het was krap geweest. Toch weet ik zeker dat het gelukt zou zijn. En toen verloor ik het weer (door een lekke band, red.). Dat is racen.”

Russell wist uiteindelijk met een negende plek en de snelste ronde alsnog zijn eerste punten te scoren. “Ik heb wel races gehad waarbij ik verslagen werd of de race verloor door iets. Maar twee keer in één race! Dat nooit.”

“Als je me begin deze week had gezegd dat ik punten ging scoren, had ik het fantastisch gevonden. Maar dit doet wel zeer. Toen ik uitstapte, deed het echt pijn. Ik heb mijn ouders gesproken, zij waren trots. Ik heb het even uitgeknuffeld met Toto Wolff, James Vowles en Peter Bonnington. Ik hoop dat ik Toto een probleem heb bezorgd voor de toekomst. Nu ben ik ook wel trots, er is misschien nog een kans volgende week. Ik weet niet hoe de situatie is met Lewis, dat moeten we afwachten. Het hangt van hem af.”

