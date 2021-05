George Russell vormt samen met leeftijdsgenoten Charles Leclerc, Lando Norris en Alexander Albon een soort vriendenclubje, maar denkt dat het ‘snel gedaan is met de vriendschap’ als ze in een titelstrijd verwikkeld raken zoals inmiddels ex-vrienden Lewis Hamilton en Nico Rosberg jarenlang uitvochten.

Dat voorspelt Russell in de In the Fast Lane-podcast van de Australische Grand Prix-organisatie. Russell, Leclerc, Norris en Albon zorgden vorig jaar, zeker toen de actie stillag vanwege de uitbraak van de coronapandemie, voor veel vermaak voor Formule 1-fans door allerlei games te streamen. Behalve de virtuele raceactie zorgde ook de vriendschap en banter tussen het ‘Twitch kwartet’ voor een hoge feel-good factor.

Dat de vier generatiegenoten – ze zijn allemaal tussen de 21 en 25 – het goed met elkaar kunnen vinden, is volgens Russell niet vreemd. “We komen elkaar al tien jaar tegen, hebben samen de autosportladder beklommen”, vertelt hij. “Onze relatie is ook nog relatief goed, want we hebben nog geen reden gehad om echt ruzie te hebben”, voegt hij daar, wellicht veelzeggend, aan toe. “We zijn nog niet met elkaar gecrasht.”

Rosberg vs Hamilton

“Lando en ik streden wel tegen elkaar in de Formule 2, maar dat gingen niet gepaard met wiel-aan-wiel-duels waarin we met elkaar botsen. Er was geen reden een hekel aan elkaar te hebben.” Toch kan dat wel eens veranderen, weet Russell, die naar een bekend voorbeeld uit het recente verleden wijst: “Kijk naar Lewis Hamilton en Nico Rosberg”, haalt hij aan.

“Zij waren eerst ook teamgenoten (in de karts, red.) en alles zat goed tussen ze. Maar als je dan fel om de titel vecht in de Formule 1 en een paar keer botst, is het snel gedaan met de vriendschap.” In hun eerste jaar als Mercedes-teamgenoten, 2013, ging het ook nog goed tussen Hamilton en Rosberg. Toen van 2014 tot en met 2016 de titel op het spel stond, stond de relatie al snel onder hoogspanning – met enkele botsingen op en naast de baan tot gevolg.

