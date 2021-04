George Russell vergelijkt zijn fout in de kwalificatie met een ‘Pastor Maldonado-momentje’. De Brit wilde in Q1 aanzetten voor zijn snelle ronde, maar maakte daarbij een fout en ging door de grindbak: “De banden waren koud en ik was niet volledig geconcentreerd.”

Russell zal de Grand Prix van Emilia-Romagna vanaf de twaalfde plaats aanvangen, maar had geen vlekkeloze Q1. De Brit wilde aanzetten voor zijn snelle ronde en schakelde de motor naar de pushmodus. Op de onboards is goed te zien dat hij nog net voor de apex van de laatste bocht met zijn hand aan het stuur zit om dit aan te passen, maar Russell maakt dan een flinke uitstap door de grindbak en een stuk gras na een moment van overstuur.

Lees ook: Preview GP Imola: Red Bull eindelijk echt twee tegen één tegen Mercedes

Russell beleefde een ‘Maldonado-momentje’ op Imola. Foto: Motorsport Images

“Het is geen geheim dat de Mercedes-motor wat moeite heeft met het inzetten van de energie, elke meter geeft je een meter extra aan het einde”, legt Russell uit in gesprek met Motorsport.com. “Ik wilde die modus dus pas op het allerlaatste moment activeren. Dat gebeurde halverwege de laatste bocht, toen ik op het gaspedaal drukte. De banden waren wat koud en ik was niet volledig geconcentreerd. Het droeg allemaal bij aan het Pastor Maldonado-momentje!”, grapt de Williams-coureur. Maldonado reed van 2011 tot en met 2013 voor Williams en genoot veel aandacht, al was dat vooral vanwege zijn vele incidenten.

Lees ook: Wolff er niet gerust op: ‘Red Bull in het voordeel’

Ondanks dat momentje ging Russell, net als teamgenoot Nicholas Latifi, door naar Q2. In die sessie verraste Russell door met de mediums de tiende tijd te noteren. “Ik wilde daarna eigenlijk nog een run doen op de mediums, want ik lag toen tiende. Dat was best een verrassing. We kozen uiteraard voor de zachte band en verbeterde mezelf met drie tienden. Het was nog steeds een heel goede ronde, dus al met al ben ik heel blij dat we Q2 bereikten en dat ik de twaalfde tijd wist te noteren. Dat was beter dan we hadden verwacht”, besluit de Brit.