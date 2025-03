De discussie rond het schelden van de coureurs houdt aan, en George Russell is de laatste die een duit in het zakje doet. Volgens de Mercedes-coureur is er ‘een tijd en een plaats’ voor grof taalgebruik van de coureurs, en maakt een scheldwoord of twee over de boordradio de sport juist ‘zo puur’. Toch ziet Russell liever niet dat grof taalgebruik ook in de persconferenties voorbijkomt.

De FIA maakte begin januari bekend wangedrag, waaronder grof taalgebruik, van de coureurs harder aan te pakken. De nieuwe strafrichtlijnen van het bestuursorgaan zorgde meteen voor veel discussie in de paddock over of schelden nu wel of niet onderdeel van de sport is. Zo pleitte zowel Toto Wolff als Günther Steiner ervoor dat coureurs over de boordradio wel kleurrijk taalgebruik mogen blijven gebruiken.

Ook George Russell, naast Mercedes-coureur ook voorzitter van de coureursvakbond, sluit zich nu aan bij de twee. “Dingen zijn een beetje uit de hand gelopen de afgelopen maanden”, begint de Brit tegen BBC Sport. Russell lijkt het wel eens te zijn met de FIA dat grof taalgebruik tijdens officiële persmomenten niet past.

“We zijn niet alleen coureurs, maar ook persoonlijkheden. Als je dan zoveel scheldt als je maar wil, dan heeft dat een impact op je merk en op je reputatie, of de FIA daar nu bij betrokken is of niet”, legt Russell uit.

Authentiek

De Brit denkt echter wel dat schelden via de boordradio, in het heetst van de strijd, gewoon zou moeten kunnen. “Onze emoties moeten wel echt blijven, vooral via de boordradio. Dat maakt de sport zo puur. Maar als je op donderdagmiddag voor een zaal mensen staat, dan is schelden misschien niet nodig. Wanneer het echter aankomt op pure emotie, dan moet je ons als coureurs zo authentiek als mogelijk laten zijn.”

