George Russell stelt dat het niet nodig is voor Mercedes om hem of Lewis Hamilton teamorders op te leggen. Hij benadrukt dat de twee zich vooral zullen richten op de zege voor het team en daarbij ‘eerlijk tegen elkaar zullen racen’.

Russell schreef de vermakelijke sprintrace in Brazilië op zijn naam, met teamgenoot Hamilton die als derde over de streep kwam. Dankzij een gridstraf van Carlos Sainz heeft Mercedes de volledige eerste startrij in handen en, gezien de snelheid die het team op zaterdag liet zien, het team maakt een goede kans op de zege.

Maar zowel Russell als Hamilton zal voor die zege willen gaan. Voor Russell zou het zijn eerste echte Formule 1-zege zijn terwijl Hamilton juist het record van een zege in elk seizoen sinds 2007 in stand kan houden. Toch vrezen de twee coureurs niet dat er teamorders zullen komen.

“Er zullen zeker geen teamorders komen”, weet Russell zeker. “We zullen het samen strategisch spelen om te proberen het team de zege te bezorgen. In Mexico zagen we dat we allebei dezelfde strategie volgden en dat heeft ons uiteindelijk allebei beïnvloed.”

Wat voor de race in Brazilië wél de juiste strategie is, durft Russell niet te zeggen. “Dat weten we nu waarschijnlijk nog niet. Maar we zullen eerlijk tegen elkaar racen. Ik ben er vrij zeker van dat we de strategieën zullen splitsen om alle opties te dekken”, aldus de Brit, die hoopt dat een van de twee blij zal zijn op zondag. “Maar op basis basis van recente ervaringen zullen we allebei erkennen dat we waarschijnlijk twee aparte wegen moeten bewandelen.”

Voor Hamilton is het vooral belangrijk dat Mercedes de één-twee pakt. “Wie er dan ook wint, ik zal blij zijn omdat ik weet hoe hard iedereen heeft gewerkt”, zegt de zevenvoudig wereldkampioen. “Maar natuurlijk heeft George het dit jaar geweldig gedaan en hij zal echt voor die zege gaan.”

Net als Russell benadrukt Hamilton dat de twee ‘voorzichtig en netjes’ zullen racen. “We moeten hoe dan ook altijd het team voorop stellen. We moeten het resultaat voor het team pakken. Maar uiteraard zullen we als individuen ons best doen om voor het best mogelijke resultaat te gaan.”

Foto: Motorsport Images