Mister Saturday George Russell weet dat hij in Monaco zijn eerste punten voor Williams zou kunnen pakken, mits hij het beste van zijn kwalificatie weet te maken. Zeker nu het team zoveel vooruitgang heeft geboekt sinds 2019.

“Ik keek vanochtend terug op wat we in 2019 op dit moment aan het doen waren”, vertelt Russell tijdens de persconferentie van woensdag. “We hadden toen natuurlijk een hele moeilijke auto. Het is bijna grappig om te zien hoeveel beter we zijn geworden.” Russell hoopt in Monaco, dat ook de 750e race wordt voor het team van Williams, op een goed resultaat.

Lees ook: F1 in Nederland t/m 2024 bij Viaplay, zes races per jaar gratis live te zien

Maar de Brit behandelt Monaco niet anders dan andere Grands Prix. “We zien iedere race als een kans”, zegt Russell. “Hier niet meer of minder.” Op het stratencircuit van Monte Carlo is inhalen bijna onmogelijk. De uitslag van de kwalificatie is daarom extra belangrijk. En laat de zaterdag nou net de dag zijn waarop Russell dit seizoen met zijn FW43B excelleert. Met een beetje geluk, of ongeluk voor de auto’s voor hem, zijn punten hier haalbaar voor Russell en Williams.

(Photo by Charles Coates / LAT Images)

Russell wordt gezien als groot talent, maar heeft nog geen contract voor 2022. Monaco zou een goed moment zijn om zijn kunnen te tonen, gezien de Mercedesprotegé wel opzoek is naar stabiliteit. “Ik denk dat mijn ‘transfervrije’ status een goede positie is om in te verkeren”, zegt Russell. “Maar je hebt zeker ook continuïteit en stabiliteit nodig. Je ziet nu dat mensen tijd nodig hebben om te wennen bij hun nieuwe team. Bij welk team ik ook zit volgend jaar, ik zou er het liefst voor een aantal jaar zitten.”

Lees ook: Zes coureurs rijden in Monaco met speciale helm

Als Russell op zondag wil dromen van zijn eerste punten met Williams, dan zal hij zijn auto het hele weekend uit de muur moeten houden. Maar het talent is niet van plan het rustiger aan te gaan doen op het smalle, genadeloze stratencircuit. “Als je er eenmaal lekker in zit, verdwijnen de muren vanzelf”, spreekt Russell. “We zien dit als een kans. Het zou geweldig zijn om hier een goed resultaat te behalen. We gooien alles in de strijd, elke race weer.”