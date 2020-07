Russell twijfelachtig over Williams’ kansen op Silverstone: ‘Hongarije lag ons het best’

George Russell betwijfelt dat Williams op Silverstone net zo competitief kan zijn als in Hongarije. Volgens de Britse jongeling ligt Silverstone de FW43 niet zo goed en moet het team uit Grove vooral kijken naar Haas en Alfa Romeo. “Ik denk dat strijden om Q2 ons doel moet zijn de komende drie weekends.”



Het lijkt erop dat Williams dit jaar aansluiting bij het middenveld heeft gevonden. George Russell haalde zowel in de GP van Steiermark als Hongaarse GP het tweede deel van de kwalificatie. Op zondag heeft Williams het voorlopig moeilijker. Ondanks de hoopgevende signalen blijft Russell op zijn hoede voor het dubbelnummer in zijn thuisland. De Brit twijfelt zelfs of hij wel uitkijkt naar de twee races op Silverstone.

“Eerlijk gezegd weet ik het niet zo goed. Ik denk dat zal blijken dat Hongarije het circuit is dat onze auto het beste lag. Ik denk dat dat bewezen is in de kwalificatie”, vertelt Russell aan Crash. De Williams-coureur denkt dat de droge kwalificatie tijdens het openingsweekend (Russell en Latifi kwalificeerden respectievelijk 17de en 20ste, red.) de echte verhoudingen toonde. “Ik denk dat onze prestatie in Oostenrijk waarschijnlijk de echte snelheid van de auto in droge omstandigheden liet zien, een week later was het natuurlijk nat.”

Russell wil daarom realistische doelen stellen. “Ik denk dat Haas en Alfa Romeo onze concurrenten zijn en strijden om Q2 ons doel moet zijn de komende drie weekends.” De Brit wil snel achterhalen waarom de racepace van de FW43 zoveel verschilt van de snelheid tijdens de kwalificatie. “Onze racepace is om welke reden dan ook erg traag in vergelijking met onze quali pace“, legt hij uit. “Dat was vorig jaar niet het geval en is iets dat we moeten onderzoeken.”



