Claire Williams blij dat ‘speciale’ Russell blijft in 2021: ‘Was bang hem te verliezen’

Williams’ adjunct-teambaas Claire Williams prijst zich naar eigen zeggen ‘elke dag gelukkig’ dat George Russell deel uitmaakt van het team en er nog een jaartje blijft. “George is heel speciaal.”

Het team van Williams heeft nogal wat kampioenen voortgebracht, zoals Alan Jones, Nigel Mansell en Damon Hill. Of Russell in datzelfde rijtje thuishoort, is de vraag die Williams in de F1 Nation-podcast wordt gesteld. “Ja”, antwoordt ze zonder aarzelen, “honderd procent zeker.”

“Ik zou hemel en aarde bewegen om George kampioen te maken met Williams”, zegt ze, al leert de realiteit dat het team – ondanks een voorzichtige wederopstanding dit jaar – verre van een titelkandidaat is.

Lees ook: Norris blij voor Russell: ‘Vorig jaar had ik medelijden met hem’

Dat roept dan natuurlijk de vraag op hoelang iemand als Russell – die tevens een Mercedes-junior is en hoog wordt aangeslagen in de Formule 1 – nog bij Williams blijft. Goed nieuws voor Williams is daarbij dat de jonge Brit in elk geval in 2021 nog deel uitmaakt van de formatie.

“Ik maakte me wel zorgen om George te verliezen, omdat hij zo goed is”, erkent Williams, met Mercedes dat naar verluidt een optie op haar junior had om hem (al dan niet tegen een vergoeding) naar haar team op te roepen, ondanks een doorlopend contract bij Williams.

Lees ook: George Russell voelde zich ‘helemaal klaar’ voor overstap naar Mercedes

“Ik wilde hem niet kwijtraken, al wil je iemand ook niet in de weg staan als ze een geweldige kans krijgen”, zegt Williams, die aangeeft dat het team dat ook niet deed toen Mercedes in de winter van 2016 op 2017 aanklopte voor Valtteri Bottas. “Al wil ik niet ingaan op hoe het destijds allemaal ging.”

Dat Williams in 2021 verder kan gaan met hetzelfde rijdersduo van Russell en Nicholas Latifi, is ‘heel belangrijk’, zegt Claire Williams, omdat stabiliteit volgens haar telt. “Telkens van coureurs wisselen, helpt ons niet.”

Lees ook: Williams houdt vast aan Russell en Latifi voor 2021

En, zo komt ze lof te kort voor Russell, “George is heel speciaal”. De 22-jarige Brit is volgens haar ‘zeer volwassen’, maar ook heel vastberaden, toegewijd, sterk in de communicatie met het team en iemand met ‘een geweldig natuurlijk talent’.

“George wil altijd leren, en doet dat ook. Als hij vindt dat hij het niet goed genoeg heeft gedaan, is hij heel hard voor zichzelf, maar komt altijd sterk terug. Hij heeft ons nog nooit teleurgesteld, heeft onze verwachtingen altijd overtroffen. Ik ben heel blij dat we hem in het team hebben.”