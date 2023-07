Komend seizoen staan er weer 24 Grands Prix op de kalender. Volgens sommige coureurs, zoals Max Verstappen, zijn dit er te veel en zijn we op het breekpunt beland. George Russell is het daar niet helemaal mee eens en denkt dat Verstappen een spelletje speelt.

“Ik hoor de hele tijd het commentaar van Max. Ik denk dat hij klaagt omdat hij meer geld wil. Hij is de bestbetaalde coureur op de grid en dat is ook terecht voor wat hij heeft bereikt,” sprak de Mercedes-coureur tegenover de verzamelde pers. “Maar ik denk dat het zijn tactiek is, net zoals hij ook dreigt om de sport te verlaten. Ik hoop dat hij voorlopig nog blijft want ik wil het opnemen tegen de beste coureurs in de wereld.”

Toch had de Britse coureur ook wel wat begrip voor de Nederlander. “Ik zou best meer races willen hebben, maar dan wel minder verplichtingen rondom de races. Bij Red Bull doen ze natuurlijk wel veel op het gebied van marketing. Uiteindelijk kunnen we natuurlijk niet eindeloos maar verplichtingen en races blijven toevoegen. We komen dan op een punt dat als je wat wilt toevoegen, je er dan ook wat vanaf moet halen. Ik ben er vrij zeker van dat dit ook het geval is bij Red Bull. Kijk, als we verder geen verplichtingen zouden hebben, zouden we elk weekend wel kunnen racen,” besloot Russell.

