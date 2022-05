Mercedes-coureur George Russell verwacht dat de Grand Prix van Spanje ‘een van de lastigste races van het seizoen’ gaat worden. Met name door de hoge bandenslijtage verwacht Russell een chaotische race op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Na de kwalificatie, waarin Mercedes de vierde en zesde startplek veroverde, ging de focus al snel naar de race en met name de hoge temperaturen. Het is al het hele weekend bloedheet in Spanje en dat is op de racedag niet anders met buitentemperaturen van ruim 35 graden en asfalttemperaturen die ruim boven de 45 graden liggen. Dat resulteert in een hoge bandenslijtage, wat een flinke uitdaging wordt volgens George Russell.

“Ik denk dat het een chaotische race gaat worden”, zegt Russell. “Iedereen zal wel meerdere pitstops maken. Dit wordt een van de lastigste races van het seizoen, zelfs erger dan Bahrein. We moeten goed nadenken en de beste oplossing zien te vinden”, aldus de Brit.

Ook al staat er een Ferrari op poleposition, Russell ziet Max Verstappen nog steeds als de grootste dreiging. “Max ziet er veel sneller uit dan de rest, maar ik denk dat wij een echte kans maken tegen Ferrari, tenzij zij vannacht iets hebben gevonden. Ik denk dat we in de mix zullen zitten, dus we gaan proberen om voor het podium te vechten.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff was tevreden na de kwalificatie, zeker omdat hij weet dat de W13 in de race beter is dan in kwalificatietrim. “We hebben meer een raceauto dan een kwalificatieauto. Maar we gaan het morgen zien”, zei de Oostenrijker op zaterdag. “Red Bull heeft de neiging om veel sneller te zijn in de race, Ferrari minder. Maar dat is in de glazen bol kijken.”