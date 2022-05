Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt met een tevreden gevoel terug op de kwalificatie in Spanje. Niet alleen vanwege het resultaat, ook vanwege de ‘beste feedback’ die hij van Lewis Hamilton kreeg: “Hij zei dat de auto eindelijk als een Formule 1-auto voelde.”

Mercedes leek in Miami een stap vooruit te zetten, maar dat bleek op de zaterdag en zondag weer tegen te vallen. Op de zaterdag in Barcelona heeft het team wél de vorm van de vrijdag weten vast te houden en hoewel het nog steeds niet goed genoeg was voor de poleposition – George Russell noteerde de vierde tijd, Lewis Hamilton de zesde – was het een goede stap vooruit, stelt teambaas Toto Wolff.

“Ik denk dat we een solide stap hebben gezet in Barcelona”, zegt Wolff tegen Sky F1. “Je probeert je verwachtingen realistisch te houden en ik denk dat dit het beste resultaat is waarop we hadden kunnen hopen.”

Nog altijd kwamen Russell en Hamilton respectievelijk zes en acht tienden tekort op polesitter Charles Leclerc, maar Wolff heeft goed nieuws voor zijn coureurs. “We hebben meer een raceauto dan een kwalificatieauto. Maar we gaan het morgen zien. Red Bull heeft de neiging om veel sneller te zijn in de race, Ferrari minder. Maar dat is in de glazen bol kijken.”

Beste feedback van Hamilton

Wat Wolff vooral vrolijk stemt, is de ‘beste feedback’ die hij van Hamilton kreeg. “Hij zei dat de auto eindelijk als een Formule 1-auto voelt en ik denk dat dit de beste feedback is die je van een coureur kunt krijgen”, aldus de Oostenrijker.

Toch wil Wolff nog niet helemaal in de feestsferen blijven hangen. “We hebben een solide stap gezet terwijl we weten dat we er meer performance kunnen uitpersen, maar we zijn er nog niet helemaal. We doen dit stap voor stap. De andere teams hebben hun auto kunnen updaten terwijl wij even stil stonden om ons te concentreren op het porpoising. We zullen de reguliere ontwikkelen oppakken zodra we de banden beter begrijpen nu het gestuiter weg is. We zullen ze bijhalen. We begrijpen het nu.”